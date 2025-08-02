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Дананг укрепляет связи с партнерами из Республики Корея
Заместитель председателя муниципального народного совета Доан Нгок Хунг Ань отметил, что по состоянию на декабрь 2024 года в Дананге было реализовано 345 проектов с корейскими инвестициями на сумму более 1,33 миллиарда долларов США, в основном в сфере производства и услуг. Республика Корея заняла 4-е место среди 45 стран и территорий, инвестирующих в город.
Дананг установил партнерские отношения с восемью корейскими населенными пунктами и видит устойчивый рост культурных, туристических и образовательных обменов, а также сотрудничества в области разумного городского развития и экологически чистого транспорта.
В первой половине 2025 года экспорт Дананга в РК оценивался в 25 миллионов долларов США, в то время как импорт из страны составил около 36 миллионов долларов США. Город посетили около 870 000 корейских туристов, что составляет 32,7 % от общего числа международных прибытий.
Стремясь стать динамичным городом мирового масштаба, Дананг уделяет приоритетное внимание цифровой индустрии, финансам, полупроводникам, науке и высококлассному туризму. Ожидается, что в городе также разместится первый во Вьетнаме международный финансовый центр, что еще больше откроет двери для глобальных инвестиций.
Советник-посланник и генеральный консул РК во Вьетнаме Чанг Хо Сын высоко оценил прогресс города и растущее присутствие корейской общины, выразив надежду на углубление сотрудничества между Данангом и корейскими населенными пунктами. Он подтвердил, что посольство и Генеральное консульство РК в Дананге продолжат поддерживать взаимодействие Дананга с корейскими партнерами.
Конференция стала платформой для диалога, продемонстрировав Дананг как ворота для корейского бизнеса в центральный Вьетнам и подчеркнув общий потенциал для будущего сотрудничества в области торговли, инвестиций и устойчивого развития.