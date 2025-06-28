НОВОСТИ
Дананг стремится стать центром искусственного интеллекта во Вьетнаме
Имеющиеся потенциал и преимущества
Четвертая промышленная революция меняет глобальный социально-экономический ландшафт. ИИ, в частности, становится важнейшей основой для цифровой трансформации, инноваций и повышения конкурентоспособности как на национальном, так и на местном уровне. Как неизбежная тенденция, ИИ предлагает таким городам, как Дананг, новые возможности для оптимизации управления, стимулирования экономического роста и повышения качества жизни.
По словам Ле Шон Фонга, заместителя директора Департамента науки и технологий Дананга, стратегия развития ИИ в городе основана на 25-летнем опыте разработки программного обеспечения и цифровой трансформации, а также на преимуществе квалифицированной рабочей силы. ИИ внедряется не только в технологический сектор, но и в различные аспекты повседневной жизни, чтобы ускорить реструктуризацию экономики и применение высоких технологий.
Подход Дананга был разработан на основе трех столпов: человеческие ресурсы, инфраструктура и политика. Политика и развитие инфраструктуры осуществляются в тесном сотрудничестве с университетами и бизнесом. В соответствии с резолюцией Национального собрания № 136/2024/QH15, которое вводит специальные механизмы для городского управления Дананга, муниципальный Народный совет выпустил политики для реализации этой резолюции. В настоящее время 30 % сотрудников парка программного обеспечения № 2 в Дананге являются специалистами высшего уровня, что свидетельствует о растущем потенциале города в области полупроводников и искусственного интеллекта.
Доктор Ле Куанг Дам, генеральный директор Marvell Technology Vietnam, объяснил, что решение Marvell открыть офис в Дананге в мае 2024 года и признать его стратегическим партнером в области искусственного интеллекта и полупроводников было обусловлено большим потенциалом города. Поддержка правительства, готовность инфраструктуры и молодая, все более квалифицированная рабочая сила сделали Дананг главным кандидатом на лидерство в этих областях.
Энтони Туан Фан, основатель и генеральный директор AIAIVN, отметил, что город предлагает передовые центры обработки данных, функционирующую модель управления «умным городом» и открытую, благоприятную среду, которые являются благоприятными условиями для развития ИИ.
Доцент д-р Хюинь Конг Фап, ректор Вьетнамско-Корейского университета информационных и коммуникационных технологий (Университет Дананга), отметил растущее внимание к образованию в области полупроводников. Три университета начали предлагать обучение, и 250 мест доступны для студентов. Его университет набрал 60 студентов для первого набора по специальности «проектирование полупроводников», а к 2028 году планирует подготовить 600-1000 инженеров. Дананг также разрабатывает политику поддержки специалистов в области полупроводников и искусственного интеллекта, включая привлекательные зарплаты, пособия на проживание и субсидии на жилье.
Необходимы скоординированные решения
На недавнем семинаре, организованном Народным комитетом Дананга, эксперты предложили несколько стратегических мер. Ву Ань Ту, директор по технологиям FPT Group, подчеркнул важность привлечения высококвалифицированных кадров, международных технологических компаний и инвестиций в исследования и центры обработки данных. Для этого в Дананге должны быть созданы современные условия труда и социальная инфраструктура, чтобы удержать профессионалов.
Доктор Кристофер Кыонг Нгуен, основатель и председатель совета директоров Aitomatic Inc., выделил пять ключевых приоритетов для Дананга и Вьетнама: создание инновационного центра, формирование рынка капитала для технологических предприятий, развитие технологической экосистемы, запуск венчурного фонда, а также расширение образования и привлечение высококвалифицированных технологических талантов. Он также предложил построить научно-исследовательский центр, специализирующийся на исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта, чтобы привлечь глобальные компании.
Эксперт по ИИ Альберт Антуан подчеркнул важность четкой и гибкой стратегии, а также целевого финансирования развития ИИ, основываясь на опыте Сингапура. Он отметил, что успех Сингапура объясняется стратегическими инвестициями в инфраструктуру, прозрачным управлением и политической средой, способствующей инновациям. Альберт Антуан призвал Дананг разработать комплексную стратегию в области ИИ, которая бы соответствовала экономическим целям и была направлена на повышение качества жизни. Он также рекомендовал укреплять партнерские отношения между правительством, университетами и бизнесом, а также создавать сильные стимулы для привлечения инвестиций в технологии.
Развитие ИИ - это долгосрочный путь, требующий стратегического видения, глобального партнерства и последовательной политической поддержки, а также неизменной поддержки и духа инноваций со стороны молодого бизнес-сообщества.
Постоянный заместитель председателя Народного комитета Дананга Хо Ки Минь заявил, что город активно занимается цифровой трансформацией и интеграцией искусственного интеллекта в различные отрасли, включая здравоохранение, образование, туризм, логистику, государственные услуги и интеллектуальное городское управление. Кроме того, город готовит землю, инфраструктуру и таланты, а также совершенствует политику для привлечения внутренних и международных инвестиций.
Он подтвердил готовность города поддерживать все организации, предприятия и исследователей в развитии комплексной и устойчивой экосистемы искусственного интеллекта.