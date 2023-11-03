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Дананг станет крупным социально-экономическим центром
В частности, ежегодный экономический рост города ожидается на уровне 9,5-10%, даже 12% к 2030 году, при этом сельское, лесное и рыбное хозяйство вырастут на 2,5-3%, а сфера услуг - на 9,5-10%; сельское, лесное и рыбное хозяйство составят около 1-2% в структуре местной экономики; промышленность и строительство - 29-30%; и сфера услуг - 61-62%. ВРВП города на душу населения составит около 8000-8500 долларов США.
Дананг будет решать семь основных задач, включая реструктуризацию экономики и реформу модели роста; ускорение роста промышленного сектора, особенно высоких технологий и ИТ; оптимизацию внутренних сил и географических преимуществ для развития сферы услуг, особенно туризма, транспорта и складского хозяйства, что позволит превратить его к 2030 году в национальный центр туризма, транспорта, логистики и морской порт; развитие города в международный финансовый центр регионального масштаба; ускорение реструктуризации сельского хозяйства; планирование городского развития на основе международных стандартов и принципов развития современного города; обеспечение эффективного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
В плане определены такие прорывные направления развития, как инновации, экономика, основанная на знаниях, и комплексная цифровая трансформация. Кроме того, Дананг будет повышать роль различных секторов экономики, мобилизовывать все ресурсы для создания прорывов в строительстве социально-экономической инфраструктуры, оптимизировать административные процедуры и улучшать условия для ведения бизнеса, создавать специальные механизмы и политику, способствующие его строительству и развитию, вносить вклад в развитие центральных и центрально-нагорных районов и страны в целом, а также повышать качество человеческих ресурсов.
По прогнозам, к 2050 году Дананг станет крупным, экологичным, умным и устойчивым городским районом, международным туристическим и конференц-центром, а также национальным центром высоких и информационных технологий и инноваций, международным финансовым центром и пригодным для жизни городом по азиатским стандартам.
С этой целью Дананг будет продолжать рассматривать туризм в качестве передового экономического направления, отдавая приоритет роскошным товарам и услугам; сокращать земельные участки и трудоемкие отрасли с низкой добавленной стоимостью, ограничивать и постепенно ликвидировать те, которые вызывают загрязнение окружающей среды; и продвигать технологии и наукоемкие и экологически чистые секторы с высокой добавленной стоимостью.
Ожидается, что обрабатывающий и производственный сектор города вырастет более чем на 12% в год.