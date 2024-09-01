НОВОСТИ
Дананг способен стать настоящим экономическим центром и двигателем роста Вьетнама
Он подчеркнул, что резолюция №136 имеет очень важное значение для развития, совершения прорыва, открытия возможностей, привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов, улучшения деловой и инвестиционной среды, повышения конкурентоспособности.
Он потребовал, чтобы министерства, ведомства и Дананг активно координировали действия в формировании правовой базы и разработке документов сразу после вступления резолюции в силу (1 января 2025 года). Город должен активно продвигать дух самостоятельности, самодостаточности, динамизм, творчество, эффективно использовать все отличительный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества для того, чтобы развиваться своими собственными силами, а также усиливать децентрализацию в увязке с распределением ресурсов, соействовать улучшению деловой и инвестиционной среды, создавать открытую и прозрачную бизнес-среду, рассматривать человек как центр, субъекта, цель и движущую силу развития.
Премьер-министр заявил, что Данангу необходимо в скором времени упорядочивать организационный аппарат, подбирать способных кадровых работников в соответствие с возложенными задачами, сосредоточивать внимание на реализации существующих механизмов и политики по привлечению всех ресурсов общества, государственных и частных ресурсов, внутренних и внешних ресурсов, ресурсов государственно-частного партнерства для выполнения поставленных задач, обеспечивать открытую политику, бесперебойную инфраструктуру и умное управление.
Глава правительства также поставил конкретные задачи перед министерствами, ведомствами и муниципальными властями по обеспечению успешной реализации резолюции