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Дананг способен стать настоящим экономическим центром и двигателем роста Вьетнама

31 августа в Дананге премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции по своению и реализации резолюции Национального собрания №136/2024/QH15 от 26 июня 2024 года об организации городского управления и пилотировании ряда специфических механизмов и политики развития Дананга.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИA  
Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил стратегические преимущества Дананга, включая развитую транспортную сеть, благоприятные условия для промышленного развития, процветающую морскую экономику, а также бурно развивающийся сектор услуг и туризма. По его словам, благодаря богатым традициям, благоприятным природным условиям и квалифицированной рабочей силе Дананг способен стать настоящим экономическим центром и двигателем роста страны.

Он подчеркнул, что резолюция №136 имеет очень важное значение для развития, совершения прорыва, открытия возможностей, привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов, улучшения деловой и инвестиционной среды, повышения конкурентоспособности.

Он потребовал, чтобы министерства, ведомства и Дананг активно координировали действия в формировании правовой базы и разработке документов сразу после вступления резолюции в силу (1 января 2025 года). Город должен активно продвигать дух самостоятельности, самодостаточности, динамизм, творчество, эффективно использовать все отличительный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества для того, чтобы развиваться своими собственными силами, а также усиливать децентрализацию в увязке с распределением ресурсов, соействовать улучшению деловой и инвестиционной среды, создавать открытую и прозрачную бизнес-среду, рассматривать человек как центр, субъекта, цель и движущую силу развития.

Премьер-министр заявил, что Данангу необходимо в скором времени упорядочивать организационный аппарат, подбирать способных кадровых работников в соответствие с возложенными задачами, сосредоточивать внимание на реализации существующих механизмов и политики по привлечению всех ресурсов общества, государственных и частных ресурсов, внутренних и внешних ресурсов, ресурсов государственно-частного партнерства для выполнения поставленных задач, обеспечивать открытую политику, бесперебойную инфраструктуру и умное управление.

Глава правительства также поставил конкретные задачи перед министерствами, ведомствами и муниципальными властями по обеспечению успешной реализации резолюции

ИЖВ/ВИА

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