Дананг продолжает обновлять целенаправленные методы продвижения инвестиций

В мероприятии приняли участие представители многих министерств, отраслей и местных органов власти, а также более 500 отечественных и зарубежных предприятий и инвесторов.

Вручение сертификатов членства Международного финансового центра Вьетнама в городе Дананг. (Фото: ВИА)

Выступая на конференции, постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь подчеркнул, что городу необходимо и далее обновлять мышление и методы привлечения инвестиций, уделяя приоритетное внимание ключевым направлениям вглубь, а не распыляя ресурсы. Дананг должен инициативно представлять инвестиционные возможности, демонстрировать свою приверженность сопровождению инвесторов и активно привлекать стратегических партнёров внутри страны и за рубежом.



Выразив уверенность в динамичности, креативности и сплочённости города, постоянный заместитель Премьер-министра заявил, что Дананг эффективно реализует резолюцию №259/2025/QH15 и в полной мере задействует специальные механизмы для достижения быстрого и устойчивого развития.



По словам председателя Народного комитета Дананга Фам Дык Ана, город уделяет приоритетное внимание формированию устойчивых экономических экосистем и концентрируется на ключевых прорывных отраслях с высоким мультипликативным эффектом, включая высокие технологии и цифровую трансформацию, логистику, городскую инфраструктуру, финансы, перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство, а также фармацевтическую промышленность и отрасль лекарственных трав. Он подчеркнул необходимость тесного взаимодействия и поддержки со стороны инвесторов и бизнес-сообщества как внутри страны, так и за рубежом.



На конференции Дананг официально объявил резолюцию №259/2025/QH15, вносящую изменения и дополнения в резолюцию №136/2024/QH15 о пилотировании специальных механизмов и политики развития города. Новый документ корректирует восемь ключевых статей, касающихся таких стратегических направлений, как управление инвестициями, финансы и государственный бюджет, планирование и городское развитие, природные ресурсы и охрана окружающей среды; привлечение стратегических инвесторов; создание зоны свободной торговли; развитие полупроводников, искусственного интеллекта и инноваций; подготовка высококвалифицированных кадров; развитие городской инфраструктуры, в частности транзитно-ориентированного проектирования (TOD) и городских железных дорог; а также эффективная реализация новых инвестиционных моделей и приоритетных отраслей.

Дананг также представил ориентиры планирования и инвестиционные возможности по стратегическим инфраструктурным проектам, зоне свободной торговли, Международному финансовому центру Вьетнама в Дананге, выращиванию и переработке женьшеня и лекарственных трав, а также по подготовленным земельным участкам для инвестиций в здравоохранение и образование.



В рамках конференции Народный комитет города объявил решения об утверждении инвестиционной политики, выборе инвесторов, выдаче инвестиционных регистрационных сертификатов, результатах экспертизы технико-экономических обоснований и меморандумах о взаимопонимании по 16 проектам с общим зарегистрированным капиталом 37,75 трлн донгов.



Также были вручены сертификаты членства в Международном финансовом центре Вьетнама в Дананге, а между Народным комитетом Дананга и компанией MobiFone подписано соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации на период 2026–2030 годов с фокусом на цифровое правительство, цифровую инфраструктуру, цифровую экономику и цифровое общество.



Руководство города вновь подтвердило неизменный курс Дананга на формирование динамичной системы управления и прозрачной, справедливой деловой среды, а также приверженность оставаться надёжным партнёром делового сообщества в стремлении к устойчивому и процветающему развитию.