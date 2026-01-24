Дананг продвигал инвестиционное сотрудничество на полях ежегодной встречи ВЭФ-2026

Заместитель председателя Народного комитета Дананга Хо Куанг Быу выступает на конференции.

На полях ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2026 года в Давосе (Швейцария) рабочая делегация города Дананга во главе с товарищем Хо Куанг Быу, Заместителем председателя Народного комитета города, провела инвестиционную конференцию на тему «Дананг: Новая точка притяжения зеленых потоков капитала и цифровых финансов».

В ходе конференции делегация представила участникам обобщенную информацию о социально-экономическом развитии города, а также ориентиры и потенциал развития зеленых финансов, цифровых финансов и приоритетных направлений и продуктов финтеха, которые Дананг намерен развивать в рамках Международного финансового центра в г. Дананге.

Выступая в ходе дискуссии, руководители крупных корпораций и организаций поделились во многом совпадающими оценками тенденций перемещения глобальных потоков капитала в условиях интенсивного зеленого перехода и цифровизации.

Участники откровенно обсудили тенденции перераспределения глобального капитала, потребность в гибкой политико-правовой базе, механизмах регулируемого экспериментирования (sandbox) для цифровых финансов, а также модели государственно-частного партнерства в развитии зеленой инфраструктуры и устойчивых городов.

Инвестиционная конференция стала не только площадкой для продвижения инвестиционного потенциала и возможностей, но и весомым сигналом о переходе от видения к практическим действиям.

Тем самым Дананг подтвердил решимость стать надежным адресом для глобальных инвесторов, внеся важный вклад в достижение целей устойчивого развития, инновационного обновления и интенсивной интеграции Вьетнама в новую эпоху.



