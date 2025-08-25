НОВОСТИ
Дананг продвигает цифровую трансформацию традиционных рынков
Поддержка мелких торговцев в выходе на онлайн-платформы продаж
Чтобы интегрировать традиционные рынки в экосистему электронной коммерции, Департамент промышленности и торговли города совместно с Ассоциацией электронной коммерции Вьетнама организовали обучающие курсы для более чем 100 торговцев на крупных рынках, таких как Кон, Хан, Донгда и оптовый рынок Хоакыонг.
На занятиях участники освоили современные навыки продаж, решения для безналичных платежей, а также получили практические рекомендации по проведению прямых трансляций в TikTok и Facebook и созданию коротких видеороликов для продвижения товаров.
Согласно опросу Вьетнамская ассоциация электронной коммерции, объём продаж на традиционных рынках сократился более чем на 40%, особенно в сегментах одежды, модных товаров и сухих продуктов. Поэтому цифровая трансформация рассматривается как ключевой фактор для увеличения доходов.
Во Ван Кхань, представитель Ассоциации в центральном регионе, отметил, что наибольшая поддержка необходима мелким торговцам для адаптации к современным методам продаж. Ассоциация сотрудничает с местными органами, чтобы оценить потребности и организовать обучение, помогая рыночным торговцам осваивать цифровые платформы.
Некоторые продавцы уже извлекли выгоду. Нгуен Тхи Минь Хиеу, продавщица постельного белья на рынке Донгда, рассказала, что прямые трансляции в Facebook помогли ей увеличить продажи и привлечь новых клиентов. Аналогичным образом, Нгуен Фан Ань Фунг, торговка на рынке Кон, проводит прямые трансляции через Facebook, используя только мобильный телефон и интернет. Она отметила, что всё больше покупателей теперь предпочитают онлайн-покупки из-за удобства и акций, что делает цифровые продажи жизненно важными.
Для поддержки торговцев Компания по управлению и развитию рынка Дананга создала группу продаж «Чо Дананг» (рынок Дананг) на Facebook, где продавцы могут демонстрировать свои прилавки и фирменные товары онлайн. Город также продвигает рынки как туристические достопримечательности и поощряет развитие электронной коммерции.
Развитие электронной коммерции в связке с безналичными платежами
Электронная торговая платформа города, danangtrade.com.vn, продолжает развиваться: на ней зарегистрировано почти 1 950 предприятий и 2 738 товаров и услуг. Тем временем модели безналичных платежей в рамках инициативы «Рынок 4.0» расширяются. Более 15 000 торговцев на местных рынках уже оснащены QR-кодами для онлайн-транзакций.
Нгуен Ван Ха, заместитель руководителя администрации рынка Лиенчиеу, сообщил, что около 90% торговцев на рынке уже используют QR-коды для оплаты. Им предоставлен бесплатный Wi-Fi, а также обучение проведению прямых трансляций с учётом правил рыночного этикета.
Однако для многих торговцев внедрение технологий остаётся серьёзной проблемой. Для её решения Департамент промышленности и торговли организовал более 30 учебных курсов по цифровым решениям для продаж с участием государственных органов, цифровых платформ и операторов электронной коммерции.
По словам заместителя директора департамента Хуинь Суан Шона, Дананг, являясь экономическим центром центральных и центрально-нагорных регионов, ускоряет цифровую трансформацию, чтобы соответствовать новым тенденциям потребления, оптимизировать распределение и улучшить связь между производителями, продавцами и потребителями, особенно в связи с расширением административных границ города с прогнозируемым населением более 3 миллионов человек.
Нгуен Лам Тхань, представитель TikTok Vietnam, сообщил, что платформа сотрудничает с местными органами власти, чтобы помочь мелким торговцам получить доступ к онлайн-продажам. Программа направлена на повышение осведомленности и предлагает интенсивное обучение навыкам цифровой рекламы и электронной коммерции, гарантируя малому бизнесу и вьетнамским брендам возможность строить устойчивую деятельность в условиях быстрорастущей цифровой экономики.