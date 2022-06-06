Дананг продвигает потенциал в сфере туризма, авиации и логистики

В Дананге с 4 по 8 июня проходит Route Asia 2022. Фото: ВИА

В центральном городе Дананг 5 июня прошел форум на тему «Дананг – потенциальное направление для инвестиций в Азии» в рамках продолжающегося «Форума по развитию азиатских маршрутов -2022» (Route Asia 2022), в котором приняли участие 80 делегатов, представляющих международные авиакомпании, туристические фирмы...

Открывая мероприятие, заместитель председателя городского Народного комитета Чан Фыок Шон сказал, что форум направлен на популяризацию потенциала, преимуществ и инвестиционных возможностей города в авиации, аэрокосмической и логистической сферах, а также представление инфраструктурных возможностей международного аэропорта Дананг в 2021-2030 гг.

Он подчеркнул важность этого мероприятия, когда город внедряет меры по содействию социально-экономическому восстановлению и развитию после двух лет воздействия пандемии COVID-19.

Он отметил, что Дананг был одним из лучших населенных пунктов Вьетнама по экономическому масштабу и уровню развития, отметив, что в период 2016-2019 гг. рост валового регионального внутреннего продукта (ВВП) города достиг 7,79% в год. В первом полугодии 2022 года этот показатель оценивается в 7,23%.

В туристической деятельности города наблюдаются хорошие признаки восстановления, сказал Шон, добавив, что город связан с 6 авиакомпаниями и вновь открыл 4 прямых воздушных маршрута в Сингапур, Бангкок (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия) и Инчхон (Республика Корея). По его словам, в городе также проводится много масштабных культурных и туристических мероприятий.

По словам чиновника, инвестиционная среда Дананга была динамичной и гладкой, с высокими показателями индекса конкурентоспособности провинции, индекса административной реформы, индекса применения информационных технологий, а также строительства умного города и цифровой трансформации.

Он подчеркнул, что Дананг сосредоточен на ускорении развития трех основных столпов туризма, высокотехнологичной промышленности и морской экономики.