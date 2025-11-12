Báo Ảnh Việt Nam

Дананг принял экстренную гуманитарную помощь от АСЕАН

Это первый из трёх рейсов, осуществляемых Центром AHA для доставки гуманитарных товаров. Общий объём груза включает 3 648 комплектов предметов первой необходимости для семей, 1 999 кухонных наборов и 3 000 санитарно-гигиенических наборов общей ориентировочной стоимостью более 264 тысяч долларов США.
  Гуманитарный груз выгружают из самолёта. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 11 ноября Департамент по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий (Министерства сельского хозяйства и окружающей среды) сообщил, что организовал приём экстренной гуманитарной помощи от Центра координации АСЕАН по гуманитарной помощи в области управления стихийными бедствиями (Центр AHA) для жителей города Дананг, пострадавших от проливных дождей и наводнений в последние дни.

Самолёт с гуманитарным грузом приземлился в аэропорту Дананга в полдень того же дня. Это первый из трёх рейсов, осуществляемых Центром AHA для доставки гуманитарных товаров. Общий объём груза включает 3 648 комплектов предметов первой необходимости для семей, 1 999 кухонных наборов и 3 000 санитарно-гигиенических наборов общей ориентировочной стоимостью более 264 тысяч долларов США. Ожидается, что два оставшихся рейса прибудут вечером 11 ноября и утром 12 ноября.

В городе Дананг Отечественный фронт Вьетнама (ОФВ) города является принимающей стороной и передаст эти товары жителям общин и кварталов, пострадавших от сильных дождей и наводнений в конце октября — начале ноября.

Затяжные ливни и наводнения нанесли серьёзный ущерб городу Дананг: десятки человек погибли, четверо числятся пропавшими без вести, 47 получили ранения, а материальный ущерб превысил 837 миллиардов донгов. По данным Руководящего комитета по гражданской обороне города Дананг, с 25 по 31 октября в регионе наблюдались рекордные осадки: во многих районах выпало более 1 000 мм, а в общине Ча Зяп зафиксировано максимальное количество — 1 548 мм.

Продолжительные дожди вызвали сильное затопление и оползни во множестве общин и кварталов. Многие дороги были размыты, движение транспорта прервано; особенно сильно пострадали такие населённые пункты, как община Нам Фыок, кварталы Дьенбан, Антханг и Хойан. Ранее, в октябре 2025 года, Центр AHA также направил гуманитарную помощь жителям провинции Каобанг, пострадавшим от тайфуна и наводнений.

ИЖВ/ВИА

