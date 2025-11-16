Дананг принимает французский военно-морской корабль с дружественным визитом

Фрегат ВМС Франции «Prairial» под командованием подполковника Валлерана Фавра д’Арсье прибыл в порт Тьенша 14 ноября, начав шестидневный дружественный визит в прибрежный центральный город Дананг.

На церемонии встречи представители городских властей вручили цветы и передали приветствия офицерам и членам экипажа фрегата «Prairial».

Визит направлен на дальнейшее укрепление уз дружбы и взаимного доверия в русле развития всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран, установленного в 2024 году.

Во время пребывания офицеры и командование корабля нанесут протокольные визиты руководству Народного комитета города Дананг, Командованию 5-го военного округа и Командованию 3-го военно-морского района. Офицеры и члены экипажа также примут участие в профессиональных обменах и спортивных мероприятиях с офицерами ВМС и Береговой охраны Вьетнама, а также в культурной программе по знакомству с местными достопримечательностями.