Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Дананг принимает французский военно-морской корабль с дружественным визитом

Фрегат ВМС Франции «Prairial» под командованием подполковника Валлерана Фавра д’Арсье прибыл в порт Тьенша 14 ноября, начав шестидневный дружественный визит в прибрежный центральный город Дананг.

Фрегат ВМС Франции «Prairial» под командованием подполковника Валлерана Фавра д’Арсье прибыл в порт Тьенша 14 ноября, начав шестидневный дружественный визит в прибрежный центральный город Дананг.
На церемонии встречи представители городских властей вручили цветы и передали приветствия офицерам и членам экипажа фрегата «Prairial».
Визит направлен на дальнейшее укрепление уз дружбы и взаимного доверия в русле развития всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран, установленного в 2024 году.
Во время пребывания офицеры и командование корабля нанесут протокольные визиты руководству Народного комитета города Дананг, Командованию 5-го военного округа и Командованию 3-го военно-морского района. Офицеры и члены экипажа также примут участие в профессиональных обменах и спортивных мероприятиях с офицерами ВМС и Береговой охраны Вьетнама, а также в культурной программе по знакомству с местными достопримечательностями.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам формирует новое будущее и видение сотрудничества с регионом Ближнего Востока и Африки

Вьетнам формирует новое будущее и видение сотрудничества с регионом Ближнего Востока и Африки

Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг подчеркнула важность предстоящих официальных визитов Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Кувейт и Алжир, его участия в саммите G20 и проведении двусторонних мероприятий в Южной Африке
ПОДРОБНЕЕ

Top