Дананг привлекает туристов насыщенной программой пляжных фестивалей и культурных мероприятий





Фестиваль аозай Дананга 2026 года, который пройдет с 23 по 26 апреля в парке АТЭС, на пешеходных улицах и в районе реки Хан, будет включать выступления, парады и культурные обмены. Мероприятие призвано способствовать чествованию традиционного костюма и продвижению традиционной культурной самобытности в современной жизни.





Также состоится ряд фестивалей, отражающих местную самобытность. Ожидается, что они придадут туристическому направлению еще большую динамичность и привлекательность.





Ключевой изюминкой туристического сезона этого года станет открытие Морского туристического сезона Дананга 2026 года, который пройдет с 25 апреля по 3 мая в парке Восточного моря, на полуострове Шонча и на основных туристических пляжах. Программа включает широкий спектр мероприятий, в том числе фестивали воздушных змеев, музыкальные выступления, гастрономические пространства, показательные выступления по водным видам спорта, а также инициативы с участием населения по охране морской среды.





В частности, соревнование по плаванию на открытой воде, запланированное на 27 апреля, как ожидается, привлечет большое число спортсменов и туристов и станет одним из центральных событий программы пляжных видов спорта.





Благодаря насыщенной и скоординированной программе мероприятий город, как ожидается, предложит туристам интересные впечатления, тем самым привлекая как внутренних, так и иностранных гостей и стимулируя развитие местного туризма в пик летнего сезона 2026 года.





В первом квартале 2026 года Дананг принял, по оценкам, 4,2 млн туристов с ночевкой, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них число иностранных туристов оценивается в 2,3 млн человек, а число внутренних туристов превысило 1,8 млн. Город поставил цель в 2026 году обслужить более 19 млн туристов в средствах размещения, при этом общий доход от туризма, как прогнозируется, достигнет около 70 трлн вьетнамских донгов, или 2,7 млрд долларов США.