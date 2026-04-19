Báо Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Дананг привлекает туристов насыщенной программой пляжных фестивалей и культурных мероприятий

В центральном приморском городе Дананге проводится широкий спектр культурных и туристических мероприятий. Так город официально открывает летний туристический сезон в динамичной и разнообразной атмосфере, основанной на сохранении и продвижении традиционных культурных ценностей. С середины апреля город проводит серию культурных и художественных программ на различных площадках. Среди заметных событий - выставка «Краски края Куанг», которая проходит с 15 апреля по 5 мая в Музее изобразительных искусств Дананга, а также выставка «Точки пересечения Вьетнама», открытая с 17 апреля по 17 мая в Музее Дананга. Эти выставки дают многомерный взгляд на культуру, людей и современную жизнь.

Фестиваль аозай Дананга 2026 года, который пройдет с 23 по 26 апреля в парке АТЭС, на пешеходных улицах и в районе реки Хан, будет включать выступления, парады и культурные обмены. Мероприятие призвано способствовать чествованию традиционного костюма и продвижению традиционной культурной самобытности в современной жизни.

Также состоится ряд фестивалей, отражающих местную самобытность. Ожидается, что они придадут туристическому направлению еще большую динамичность и привлекательность.

Ключевой изюминкой туристического сезона этого года станет открытие Морского туристического сезона Дананга 2026 года, который пройдет с 25 апреля по 3 мая в парке Восточного моря, на полуострове Шонча и на основных туристических пляжах. Программа включает широкий спектр мероприятий, в том числе фестивали воздушных змеев, музыкальные выступления, гастрономические пространства, показательные выступления по водным видам спорта, а также инициативы с участием населения по охране морской среды.

В частности, соревнование по плаванию на открытой воде, запланированное на 27 апреля, как ожидается, привлечет большое число спортсменов и туристов и станет одним из центральных событий программы пляжных видов спорта.

Благодаря насыщенной и скоординированной программе мероприятий город, как ожидается, предложит туристам интересные впечатления, тем самым привлекая как внутренних, так и иностранных гостей и стимулируя развитие местного туризма в пик летнего сезона 2026 года.

В первом квартале 2026 года Дананг принял, по оценкам, 4,2 млн туристов с ночевкой, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них число иностранных туристов оценивается в 2,3 млн человек, а число внутренних туристов превысило 1,8 млн. Город поставил цель в 2026 году обслужить более 19 млн туристов в средствах размещения, при этом общий доход от туризма, как прогнозируется, достигнет около 70 трлн вьетнамских донгов, или 2,7 млрд долларов США.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам – Германия развивают сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров

Университет CMC Вьетнама и Университет Штайнбайс (Германия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, направленное на повышение качества подготовки кадров в соответствии с международными тенденциями.
ПОДРОБНЕЕ

Top