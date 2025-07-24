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Дананг привлекает инвестиции в искусственный интеллект
Интерес со стороны ведущих корпораций превратил Дананг в один из ярких центров страны по привлечению инвестиций в развитие науки и технологий. Город успешно привлёк проект создания Лаборатории, совмещённой с небольшим производством по упаковке полупроводниковых микросхем по передовым технологиям (Lab-Fab), инвестором которого выступает компания VSAP LAB. Общий объём инвестиций — 1,8 трлн донгов, начало деятельности запланировано на январь 2026 года.
Кроме того, в Дананге реализуется проект создания Центра обработки данных (в Данангском высокотехнологичном парке) компании «Международный центр обработки данных», рассчитанный на 1000 стоек, с общим объёмом инвестиций около 800 млрд донгов. Этот проект создаст в Дананге региональный центр обработки данных с современными технологическими решениями.
Нгуен Тхань Хонг, директор Департамента науки и технологий города Дананг, сообщил, что, следуя принципу «инфраструктура – в первую очередь», город, помимо ресурсов от бизнеса, также приоритетно реализует ряд проектов по технологической инфраструктуре. В частности, проект Лаборатории по искусственному интеллекту направлен на инвестирование в современные машины и оборудование, создавая благоприятную среду для реализации исследовательских проектов, разработки продуктов и тестирования технологий.
Кроме того, проект «Пространство инноваций Дананга» предоставляет инновационную платформу, коворкинг-зоны, техническую базу для инкубационных центров, общее техническое оборудование, офисную технику и IT-инфраструктуру для поддержки стартапов и инновационных компаний.
Проект по оснащению оборудованием Центра биотехнологий Дананга направлен на модернизацию технической базы и инфраструктуры для как минимум двух ключевых лабораторных комплексов в области генетических технологий, биологической переработки, пищевых технологий и систем умного сельского хозяйства.
Во время Недели технологии блокчейна и искусственного интеллекта Super Vietnam 2025 господин Нгуен Чунг Чинь, председатель корпорации CMC, отметил, что цифровая экономика станет важным двигателем роста, обеспечив около 20% ВВП к 2025 году и до 30% — к 2030 году, что создаст предпосылки для перехода Вьетнама к новой экономической модели. В этом контексте Дананг обладает значительными преимуществами благодаря совокупности факторов для развития на базе технологий искусственного интеллекта и блокчейна.
В частности, Дананг имеет стратегическое положение, морской порт и международный аэропорт с удобными связями; технологическая инфраструктура также получила значительные инвестиции. Кроме того, город располагает высококвалифицированными кадрами благодаря университетам, обучающим специалистов в области ИИ и блокчейна, а также лидирует на протяжении многих лет по Индексу конкурентоспособности (PCI) и Индексу цифровой трансформации (DTI).
Особенно важно, что применение множества специальных механизмов и политик усилило привлекательность Дананга для технологических компаний и инвесторов. Согласно Резолюции № 136/2024/QH15 Национального собрания о структуре городской власти и пилотном применении некоторых особых механизмов и политик развития города Дананг, для этого региона предусмотрено 7 групп политик в сфере науки, технологий и инноваций./