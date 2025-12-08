Дананг получает высшую национальную награду за развитие умного города

Дананг признан «Умным городом Вьетнама 2025», получив высшее и единственное национальное звание в этом году, присуждаемое Вьетнамской ассоциацией программного обеспечения и ИТ-услуг (VINASA).

VINASA объявила о награде 6 декабря после финального этапа оценки, прошедшего в начале месяца, где эксперты рассмотрели презентации и провели независимую проверку провинций и городов-участников.

Жюри под председательством бывшего министра науки и технологий Нгуен Куана проголосовало за те местности, которые, по их словам, продемонстрировали «выдающиеся достижения» в цифровой трансформации и развитии умных городов.

Дананг получил наивысшие оценки по трём направлениям: «умное» управление, привлекательность для инновационных стартапов и экологичность, сферам, которые, как отметили члены жюри, отражают широкие усилия города по ориентации услуг на жителей и расширению использования цифровых инструментов в управлении городской средой.

Ассоциация охарактеризовала награду как признание последовательных усилий прибрежного города по созданию комплексной модели «умного» города и повышению качества жизни населения.

За последнее десятилетие Дананг зарекомендовал себя как национальный лидер в продвижении искусственного интеллекта в сфере государственных услуг. В городе функционирует единый центр оперативного управления, платформы анализа больших данных и системы на базе ИИ, которые контролируют дорожное движение, качество воздуха и безопасность.

Также город внедрил виртуальных помощников для предоставления информации, цифровые инструменты, предлагающие подходящие административные процедуры, и платформы для анализа общественных отзывов в онлайн-режиме.

Университеты, технопарки и местные инкубаторы стартапов стимулируются к более тесному сотрудничеству, формируя растущую исследовательскую сеть для внедрения ИИ-приложений, ориентированных на городские нужды.

По словам представителей властей, технологии помогли ускорить предоставление государственных услуг, улучшить реагирование на инциденты и укрепить системы раннего предупреждения в таких сферах, как транспорт и охрана окружающей среды.

В настоящее время Дананг разрабатывает новую стратегию на 2026–2030 годы, чтобы закрепить свою роль инновационного центра. В плане ИИ обозначен как ключевой столп расширения цифровой экономики и повышения конкурентоспособности.

Документ предусматривает создание новых лабораторий ИИ, центров исследований и разработок и регуляторной «песочницы» для испытания новых технологий, а также расширение мер поддержки технологических компаний и стартапов.

Руководство города отмечает, что национальная награда укрепит позицию Дананга в процессе углубления партнёрств внутри страны и за рубежом для масштабирования проектов «умного» города.

Долгосрочная цель, подчёркивают они, превратить Дананг в устойчивый инновационный городской центр, который остаётся одним из самых комфортных для жизни городов Вьетнама.