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Дананг позиционирует свой туристический бренд через кухню
Создание гастрономической карты - способ "удержать" туристов
С момента официального появления гастрономического путеводителя Гид Мишлен в Дананге в июне 2024 года, город стал третьим вьетнамским направлением, отмеченным этим авторитетным мировым изданием за свои изысканные блюда из морепродуктов и разнообразие региональной кухни.
В настоящее время 36 ресторанов и закусочных в Дананге были отмечены Гидом Мишлен как «вкусные, по разумной цене» Bib Gourmand 2024, один ресторан был награжден одной звездой Мишлен, а один ресторан получил зеленую звезду Мишлен. В начале 2025 года город был удостоен чести быть включенным в список идеальных направлений для кулинарного туризма и цифровых кочевников в 2025 году. В азиатском регионе Гид Мишлен рекомендовал Дананг как одно из 10 обязательных к посещению направлений в 2025 году для путешественников, которые любят кухню и исследования.
В начале 2025 года Дананг с гордостью вошел в список идеальных направлений для гастрономического туризма и удалённой работы. В рамках региона Азии Гид Мишлен назвал Дананг одним из 10 обязательных к посещению мест в 2025 году для путешественников, увлечённых кулинарией и культурными открытиями
Как первый регион во Вьетнаме, который создал и внедрил программу кулинарного паспорта Danang Food Tour с конца 2024 года, город в настоящее время продолжает расширять эту инициативу с опытом сбора марок для обмена на множество привлекательных подарков в период с 28 марта по 28 июня. В этот период Дананг продолжает выдавать 5000 кулинарных паспортов (двуязычных) со множеством привлекательных стимулов для туристов. Через официальный сайт www.foodtourdanang.vn посетители могут получить доступ к кулинарной цифровой карте Дананга с полной информацией о 400 престижных кулинарных заведениях, ресторанах, отмеченных Гидом Мишлен, и разнообразным списком фирменных блюд в качестве подарков.
По мнению многих путешественников, гастрономия Дананга обладает неповторимым вкусом — насыщенным и ярким, как и климат Центрального Вьетнама. Это создаёт яркий контраст с кухнями Ханоя и Хошимина, придавая Данангу особую гастрономическую индивидуальность.
Диверсифицировать кулинарный рынок
В настоящее время город Дананг активно продвигает информационно-коммуникационные мероприятия с целью формирования имиджа ведущего гастрономического направления — места встречи и слияния традиционной местной кухни и международной гастрономии. Город регулярно организует такие мероприятия, как кампания «Гастрономический паспорт», фестивали еды, а также стимулирует цифровую трансформацию в сфере общественного питания.
Власти города уделяют особое внимание интеграции заведений питания с поставщиками технологических решений, такими как iPOS, KiotViet, с целью оптимизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания клиентов.
Народный комитет города Дананг утвердил проект стратегии развития туризма до 2030 года с перспективой до 2045 года, в котором гастрономия определена как один из приоритетных туристических продуктов, подлежащих качественному, разнообразному и креативному развитию.
Для того чтобы стать выдающимся гастрономическим направлением, Дананг определил стратегию развития гастрономического туризма по трём основным направлениям: местная кухня, региональная кухня и международная кухня. Каждое направление будет развиваться по трём сегментам: продукция высококлассной гастрономии для клиентов, ищущих элитный опыт; уличная еда, отражающая традиционные ценности; гастрономические продукты, связанные с сельским хозяйством, основанные на эффективном использовании местного сырья, что способствует обеспечению устойчивого благосостояния населения.
В 2025 году город ставит цель принять и обслужить более 11,9 миллиона туристов в объектах размещения, а общий доход от услуг размещения, питания и туроператорской деятельности должен превысить 36 триллионов донгов.