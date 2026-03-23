НОВОСТИ

Дананг открывает два новых международных маршрута, укрепляя региональную взаимосвязанность

Город Дананг в центральной части Вьетнама приветствовал открытие двух новых международных авиамаршрутов, из Манилы (Филиппины) и Бали (Индонезия), что стало важным шагом вперед в расширении его транспортной взаимосвязанности в Юго-Восточной Азии.
Руководители города Дананг и делегаты на церемонии открытия двух новых международных авиамаршрутов из Манилы и Бали в Дананг. Фото: ВИА

20 марта в международном аэропорту Дананга состоялась церемония, посвященная прибытию первых рейсов, выполненных авиакомпанией AirAsia.

В 15:20 рейс Z2824 авиакомпании Philippines AirAsia из международного аэропорта имени Ниноя Акино приземлился в Дананге, доставив 180 пассажиров. Маршрут Манила – Дананг будет выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям - на самолетах Airbus A320.

Позднее в тот же день, в 17:55, в Дананг прибыл рейс QZ480 авиакомпании Indonesia AirAsia из международного аэропорта Нгурах-Рай, на борту которого также находились 180 пассажиров. Это стало первым прямым рейсом между Бали и Данангом. Рейсы по данному маршруту также будут выполняться четыре раза в неделю по тому же расписанию на самолетах Airbus A320.

 


Пассажиры двух новых международных маршрутов Дананг – Манила и Дананг – Бали получают подарки по прибытии в Дананг. Фото: ВИА.

На церемонии встречи, состоявшейся в терминале T2, присутствовали представители Народного комитета города, посольства Индонезии во Вьетнаме, профильных ведомств и авиакомпании. В программу мероприятия вошли приветственная «водная арка» в честь прибытия рейсов, культурные выступления, а также вручение пассажирам цветов и памятных сувениров.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Народного комитета города Нгуен Тхи Ань Тхи подчеркнула, что открытие маршрутов Манила – Дананг и Бали – Дананг играет важную роль в расширении авиационной сети города, способствуя росту туризма, продвижению торговли и культурному обмену. Ожидается, что новые рейсы сократят время в пути и улучшат доступ к ключевым рынкам региона.

По словам советника-посланника Посольства Индонезии во Вьетнаме Джейн Рункат, спрос на поездки между Вьетнамом и Индонезией резко вырос: в 2025 году было зарегистрировано более 300 000 пассажирских перемещений, а объем двусторонней торговли достиг 17,2 млрд долларов США. Ожидается, что запуск прямого рейса Бали – Дананг придаст дополнительный импульс сотрудничеству в различных сферах.

Предполагается, что открытие этих маршрутов укрепит позиции Дананга как привлекательного направления в регионе и одновременно создаст новые возможности для привлечения иностранных туристов в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

Дни российской культуры во Вьетнаме 2026: укрепление культурных обменов и развитие дружбы

С 23 по 27 марта 2026 года Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Посольством России во Вьетнаме проводят Дни российской культуры во Вьетнаме 2026 года в Ханое и Хошимине.
