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Дананг оптимизирует ресурсы для защиты окружающей среды
По словам директора городского департамента природных ресурсов и окружающей среды Во Нгуен Тьыонга, город провел различные коммуникационные мероприятия, чтобы мобилизовать ресурсы и призвать население к участию в защите окружающей среды.
В период 2021–2022 гг. город сосредоточил внимание на четырех основных задачах, а именно: предотвращении и контроле загрязнения, улучшении состояния окружающей среды и решение основных проблем, сохранении биоразнообразия, а также укреплении потенциала и повышение осведомленности об охране окружающей среды. В 2022 году город потратил на работы 3,41 трлн. донгов (145,26 млн. долл. США).
Благодаря его эффективным усилиям Дананг занял первое место среди 63 населенных пунктов по показателям эффективности охраны окружающей среды (PEPI) Министерства природных ресурсов и окружающей среды в 2021 году с 79,82 балла.
Запущенный в 2020 году PEPI направлен на оценку результатов централизованных усилий городов и провинций по охране окружающей среды и уровня удовлетворенности местного населения качеством окружающей среды в населенных пунктах.