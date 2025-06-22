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Дананг объявил о Решении Премьер-министра по созданию ЗСТ

22 июня в городе Дананг Народный комитет города провёл Торжественную церемонию объявления Решения Премьер-министра Правительства о создании Зона свободной торговли (ЗСТ) города Дананг. В мероприятии приняли участие Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь и 500 почётных гостей, в числе которых - руководители центральных и местных органов власти, представители организаций, инвесторы, отечественные и зарубежные предприятия, деловые ассоциации, банки и вузы.

Выступая на церемонии, Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь высоко оценил усилия города Дананг по реализации политики Партии, Национального собрания и Правительства в создании ЗСТ. Он подчеркнул, что ЗСТ станет связующим звеном с мировой экономикой, даст мощный импульс текущему и будущему развитию Дананга - после его объединения с провинцией Куангнам, а также будет способствовать росту всей экономики Вьетнама.

По словам Нгуен Хоа Биня, помимо ЗСТ, Национальное собрание и Правительство также разрешили Данангу реализовать ряд новых экономических инициатив, таких как Международный финансовый центр, глубоководный порт и другие. Все эти проекты придадут городу новый импульс для сильного развития в будущем.

Председатель Народного комитета города Дананг Ле Чунг Тьинь заявил, что создание ЗСТ Дананга рассматривается как прорывной шаг и новая институциональная модель, с надеждой создать пространство развития международного уровня, способное стимулировать "зелёный" рост, инновации и привлекать стратегические инвестиции.

Ле Чунг Тьинь добавил, что город продолжит вносить предложения о новых, более открытых и преференциальных механизмах и политиках для ЗСТ Дананга в рамках компетенции Национального собрания, Правительства и Премьер-министра. Одновременно будет изучен и предложен план по расширению потенциальных новых участков, а также по разумному освоению морского пространства, чтобы расширить границы ЗСТ после объединения с провинцией Куангнам.

ЗСТ города Дананг будет включать в себя такие функциональные зоны, как: производственная, логистическая, торгово-сервисная, цифровой промышленности и инноваций, а также другие функциональные зоны в соответствии с законодательством. Развитие ЗСТ будет интегрировано с Международным финансовым центром, с целью превратить Дананг в центр высококачественных услуг, способствующий распространению развития на весь Центральный регион, Центральное нагорье и всю страну; а также стать важным звеном в цепочке соединения Восточно-Западного экономического коридора, Азиатско-Тихоокеанского региона и глобальной экономики.

На церемонии Народный комитет города Дананг вручил Меморандумы о взаимопонимании по инвестициям в ЗСТ ряду стратегических инвесторов, включая: корпорацию Sun Group, корпорацию Terne Holdings и One Destination; корпорацию BRG – CTCP, компанию Тханьбинь Фуми, ООО Тран Стихо-океан, ООО Фыонгчанг, ООО Newtechco Group, консорциум компаний Newtechco Group и Phytopharco Вьетнам, ООО корпорацию Сайгон – Дананг.

ИЖВ/ВИА

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