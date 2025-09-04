НОВОСТИ
Дананг: объём ПИИ за восемь месяцев вырос более чем в 9 раз
В области привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в августе 2025 года (с 1 по 20 августа) Дананг привлёк 94,9 млн долл. США, что более чем в 9 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Из них: 10 новых проектов с суммарным зарегистрированным капиталом 94,8 млн долл.; не было проектов с корректировкой капитала; зарегистрировано 3 случая внесения долевого капитала или покупки акций на сумму почти 0,1 млн долл. США.
С начала года по 20 августа 2025 года город привлёк 333,3 млн долл. США: 72 новых проекта с капиталом 225,9 млн долл.; 24 проекта с корректировкой капитала (увеличение или уменьшение) на общую сумму 86,0 млн долл.; 29 случаев покупки долевого участия на 21,5 млн долл. США.
Благодаря стратегическому положению, постепенному совершенствованию инфраструктуры, открытой политике и твёрдому сопровождению со стороны властей Дананг всё более утвердительно формирует образ динамичной, безопасной и перспективной инвестиционной среды. Эти позитивные тенденции создают прочную основу для роста, расширения сотрудничества и достижения долгосрочных целей развития.
По словам председателя Народного комитета Дананга Лыонга Нгуеня Минь Чие́та, город подтверждает статус привлекательного инвестиционного направления благодаря стратегическому географическому положению, последовательному развитию инфраструктуры, молодым и динамичным трудовым ресурсам, а также всё более открытой политике. С ориентацией на привлечение высококачественного капитала Дананг ставит задачу стать пионером в развитии цифровой экономики, создании «умного города» и продвижении зелёного роста.
В августе 2025 года в городе прошла Конференция по продвижению инвестиций в Свободную торговую зону под девизом «Создавая пространство развития вместе со Свободной торговой зоной Дананга». Мероприятие состоялось вскоре после подписания премьер-министром Решения №1142/QĐ-TTg о создании Свободной торговой зоной Дананга общей площадью 1.881 га, включающей 7 функциональных зон.
Каждая из зон имеет своё предназначение, но все они направлены на достижение общей цели – стимулирование международной интеграции, применение льготных механизмов в сферах таможни, налогообложения, логистики, инвестиций, технологий и услуг, что позволит сформировать новый центр роста для Центрального региона и Центрального нагорья Вьетнама.
Запуск Свободной торговой зоной – это не только приоритетная задача ближайшего времени, но и стратегический шаг, открывающий новые возможности для развития и создающий устойчивый импульс для экономики города. В духе принципа «Успех инвестора – это успех города» власти Дананга подтвердили твёрдую приверженность сопровождению инвесторов и созданию максимально благоприятных условий для успешной и долгосрочной реализации проектов.