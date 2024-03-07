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Дананг обратился к TheCityUK за поддержкой в строительстве международного финансового центра

В ходе онлайн-сессии с Эндрю Олландом, главой рабочей группы TheCityUK по МФК, Хо Ки Минь рассказал гостю о проекте МФК в Дананге, где все инвесторы будут считаться иностранными предприятиями.
  На рабочей онлайн-сессии. Фото: ВИA
Постоянный заместитель председателя Народного комитета города Дананг Хо Ки Минь 6 марта призвал TheCityUK, отраслевую организацию, представляющую британские финансовые и связанные с ними профессиональные услуги, координировать свои действия с центральным районом Вьетнама в деле скорейшего строительства там международного финансового центра (МФЦ).

В ходе онлайн-сессии с Эндрю Олландом, главой рабочей группы TheCityUK по МФК, Хо Ки Минь рассказал гостю о проекте МФК в Дананге, где все инвесторы будут считаться иностранными предприятиями.

По его словам, ожидается, что центр создаст импульс для социально-экономического развития Вьетнама и города Дананг в частности, позволит им присоединиться к глобальной экономической цепочке создания стоимости на более высоком уровне и укрепить свои позиции на международной арене.

Проект также включает в себя предложение о создании в городе зоны свободной торговли совместно с портом Лиенчиеу, а также некоторые специальные механизмы и политики для местного развития, продолжил чиновник.

Он призвал TheCityUK координировать свои действия с Данангом в поиске дополнительных источников финансирования для исследований МФК в городе и во Вьетнаме в целом.

Хо Ки Минь предложил TheCityUK наладить контакты с корпорациями и стратегическими инвесторами для создания МФК в Дананге и городе Хошимин, а также с ведущими мировыми финансовыми институтами для создания экономических организаций в этих центрах.

В свою очередь, Олланд отметил, что Дананг должен сосредоточиться на финансовой деятельности, а также на создании механизмов и институциональных рамок во время подготовки проекта, чтобы обеспечить операционную эффективность центра после его создания.

Правительство Великобритании назначило компанию TheCityUK для поддержки цели Вьетнама по развитию регионального финансового и делового центра в городе Хошимин, сообщает британское посольство в Ханое.

В партнерстве с правительством Великобритании TheCityUK будет оказывать техническую поддержку, чтобы помочь создать во Вьетнаме деловую и нормативную среду, привлекательную для глобальных инвесторов, и способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей между Великобританией и Вьетнамом.

ВИА/ИЖВ

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