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Дананг обратился к TheCityUK за поддержкой в строительстве международного финансового центра
В ходе онлайн-сессии с Эндрю Олландом, главой рабочей группы TheCityUK по МФК, Хо Ки Минь рассказал гостю о проекте МФК в Дананге, где все инвесторы будут считаться иностранными предприятиями.
По его словам, ожидается, что центр создаст импульс для социально-экономического развития Вьетнама и города Дананг в частности, позволит им присоединиться к глобальной экономической цепочке создания стоимости на более высоком уровне и укрепить свои позиции на международной арене.
Проект также включает в себя предложение о создании в городе зоны свободной торговли совместно с портом Лиенчиеу, а также некоторые специальные механизмы и политики для местного развития, продолжил чиновник.
Он призвал TheCityUK координировать свои действия с Данангом в поиске дополнительных источников финансирования для исследований МФК в городе и во Вьетнаме в целом.
Хо Ки Минь предложил TheCityUK наладить контакты с корпорациями и стратегическими инвесторами для создания МФК в Дананге и городе Хошимин, а также с ведущими мировыми финансовыми институтами для создания экономических организаций в этих центрах.
В свою очередь, Олланд отметил, что Дананг должен сосредоточиться на финансовой деятельности, а также на создании механизмов и институциональных рамок во время подготовки проекта, чтобы обеспечить операционную эффективность центра после его создания.
Правительство Великобритании назначило компанию TheCityUK для поддержки цели Вьетнама по развитию регионального финансового и делового центра в городе Хошимин, сообщает британское посольство в Ханое.
В партнерстве с правительством Великобритании TheCityUK будет оказывать техническую поддержку, чтобы помочь создать во Вьетнаме деловую и нормативную среду, привлекательную для глобальных инвесторов, и способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей между Великобританией и Вьетнамом.