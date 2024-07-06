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Дананг нуждается в новых продуктах, чтобы туристы оставались здесь подольше
Однако отдыхающие проводят в Дананге в среднем всего лишь 1,38 дня, причем иностранцы остаются в городе на 1,45 дня, а местные гости - на 1,31 дня.
Это говорит о том, что туристы предпочитают посещать разные места и знакомиться с множеством услуг и объектов размещения, а не оставаться в одном месте.
Департамент также отметил, что местные туристические фирмы испытывают финансовые трудности с модернизацией продуктов и услуг, а также с разработкой новых.
Более того, высокие цены на авиабилеты вынуждают их отправляться в соседние города или за границу, что затрудняет привлечение внутренних туристов в такие города, как Дананг.
Поскольку Национальное собрание приняло резолюцию о применении специальных механизмов и политики для развития Дананга, город рассчитывает привлечь больше инвесторов в сферу торговли и услуг, включая туризм.
Кроме того, согласно утвержденному премьер-министром плану развития национальной системы туризма на 2021-2030 годы с перспективой до 2045 года, Дананг имеет приоритеты по развитию туризма.
Чан Ван Ву подчеркнул необходимость увеличения количества прямых рейсов между Данангом и международными рынками, предложив городу уделять больше внимания привлечению туристов, путешествующих по морю и дорогам, а также продвижению железнодорожных туров.