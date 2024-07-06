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НОВОСТИ

Дананг нуждается в новых продуктах, чтобы туристы оставались здесь подольше

Центральному городу Дананг необходимо мобилизовать ресурсы, чтобы предложить новые продукты для привлечения туристов и удержания их в городе на больший период, сказал директор муниципального департамента статистики Чан Ван Ву.
Золотой мост - привлекательное место в Дананге. Фото: Sun World Ba Na Hills
По данным департамента, в первой половине этого года город принял около 5,1 млн посетителей, из них 2 млн иностранных, что на 40,3% больше, чем в прошлом году, а остальные - отечественные, что на 17,7% больше.

Однако отдыхающие проводят в Дананге в среднем всего лишь 1,38 дня, причем иностранцы остаются в городе на 1,45 дня, а местные гости - на 1,31 дня.

Это говорит о том, что туристы предпочитают посещать разные места и знакомиться с множеством услуг и объектов размещения, а не оставаться в одном месте.

Департамент также отметил, что местные туристические фирмы испытывают финансовые трудности с модернизацией продуктов и услуг, а также с разработкой новых.

Более того, высокие цены на авиабилеты вынуждают их отправляться в соседние города или за границу, что затрудняет привлечение внутренних туристов в такие города, как Дананг.

Поскольку Национальное собрание приняло резолюцию о применении специальных механизмов и политики для развития Дананга, город рассчитывает привлечь больше инвесторов в сферу торговли и услуг, включая туризм.

Кроме того, согласно утвержденному премьер-министром плану развития национальной системы туризма на 2021-2030 годы с перспективой до 2045 года, Дананг имеет приоритеты по развитию туризма.

Чан Ван Ву подчеркнул необходимость увеличения количества прямых рейсов между Данангом и международными рынками, предложив городу уделять больше внимания привлечению туристов, путешествующих по морю и дорогам, а также продвижению железнодорожных туров.

ВИА/ИЖВ

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