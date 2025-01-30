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Дананг, Куангнинь принял первых иностранных туристов в первый лунный день
Судно Crystal Symphony отправилось из Сингапура 18 января, сделав остановки в Таиланде и Камбодже перед прибытием во Вьетнам. В Дананге туристы познакомятся с такими известными достопримечательностями, как пагода Линьынг на полуострове Шонча, Музей чамской скульптуры и пляж Mикхе.
Утром того же дня департамент организовал церемонию встречи первых туристов, прибывших в центральный город по воздуху.
Посетители с удовольствием наслаждались яркими танцами львов и получали фирменные подарки: конические шляпы, засахаренный имбирь, жареные кокосовые лепешки и кунжутную крошку. Кроме того, им были предложены специальные ваучеры на осмотр достопримечательностей и развлечения в известных местах города во время их пребывания.
Заместитель директора городского департамента туризма Тан Ван Выонг заявил, что проведение церемоний приветствия было направлено на создание радостной и захватывающей атмосферы для туристов во время празднования Нового года. В 2025 году туристическая индустрия Дананга продолжит внедрять инновационные и уникальные продукты, чтобы улучшить впечатления туристов и стимулировать дальнейший рост.
В первый день Лунного Нового года международный аэропорт Дананга примет более 140 внутренних и международных рейсов, на которых, по оценкам, побывают 20 000 пассажиров. Среди них 65 международных рейсов, которые привезут в город около 10 000 гостей.
29 января в 8:00 утра круизное судно Silver Dawn, на борту которого находилось около 500 туристов из Европы и Америки, причалило к международному пассажирскому порту Халонг в северной провинции Куангнинь.
По прибытии гостей тепло приветствовали председатель Народного комитета провинции Фам Дык Ан и ведущие чиновники провинциального Департамента туризма.
В то же утро в международном аэропорту Вандон представители провинциального департамента туризма, власти уезда Вандон и руководство аэропорта встречали пассажиров рейса VJ230 авиакомпании VietJet Air из Хошимина.
Рейс приземлился в 8:30 утра, ознаменовав первое воздушное прибытие в Куангнинь в лунный Новый год. Пассажиров встречали цветами и традиционными «лиси» (счастливыми деньгами) в рамках теплого празднования Нового года.
В 2025 году туристический сектор Куангниня планирует привлечь 20 миллионов посетителей, в том числе 4,5 миллиона иностранцев, и получить доход от туризма в размере 55 триллионов донгов (2,19 миллиарда долларов США).