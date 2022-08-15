Дананг и Министерство финансов возглавляют Индекс цифровой трансформации

Центральный город Дананг и Министерство финансов вновь возглавили рейтинг Индекса цифровой трансформации (DTI) за 2021 год, сообщило Министерство информации и телекоммуникаций на третьем заседании Национального комитета по цифровой трансформации.

Центральный город возглавил рейтинг городов и провинций, набрав 0,6419 балла, что на 0,1545 выше, чем в рейтинге 2020 года, опубликованном в прошлом году.

Тхыатьен-Хюэ снова занял второе место с 0,5872 балла, а Хошимин поднялся на две позиции и занял третье место. В первую десятку также вошли Бакнинь, Лангшон, Ниньбинь, Куангнинь, Тайнгуен, Биньфыок и Бакжанг.

Министерство финансов возглавило рейтинг 17 министерств и ведомств на уровне министерств, оказывающих государственные услуги, набрав 0,6321 балла, что на 0,13 выше, чем в предыдущем рейтинге.

За ним последовали Министерство планирования и инвестиций и Служба социального обеспечения Вьетнама. Также в первой десятке оказались Государственный банк Вьетнама, министерства торговли и промышленности; информации и телекоммуникации; окружающей среды и природных ресурсов; культуры, спорта и туризма; транспорта; и внутренних дел.

Набрав 0,4736 балла, Вьетнамская академия наук и технологий поднялась на две позиции и заняла первое место среди 9 министерств и ведомств, не оказывающих государственных услуг. За ним последовали Вьетнамское телевидение (ВТВ) и Вьетнамское информационное агентство (ВИА). При этом ВИА лидирует по двум показателям кибербезопасности и цифровой трансформации.

Заместитель министра информации и телекоммуникаций Нгуен Хи Зунг сказал, что 2021 год стал вторым годом, когда Вьетнам реализовал национальную программу цифровой трансформации, несмотря на неблагоприятное возрождение COVID-19. В этом контексте Вьетнам стал пионером в применении различных цифровых приложений и платформ, привлекая миллионы пользователей.

Он призвал министерства и местные органы по всей стране продолжать ускорение цифровой трансформации.