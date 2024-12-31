Дананг запустит новые туристические предложения в 2025 году

По словам директора городского департамента туризма Чыонг Тхи Хонг Хань, в следующем году город планирует принять 11,9 млн посетителей, что на 10% больше, чем в 2024 году. Ожидается, что число международных прибытий достигнет 4,8 млн, что на 17% больше, чем в прошлом году. Кроме того, ожидается, что доходы от туризма превысят 36 триллионов донгов (1,41 миллиарда долларов США), что на 15% больше, чем в предыдущем году.

Для достижения поставленных целей сектор сосредоточится на трех прорывных инициативах: разработке новых туристических продуктов, расширении охвата рынка и воздушных маршрутов, а также повышении качества обслуживания и рабочей силы. В то же время будет уделено должное внимание продвижению цифровой трансформации и укреплению внутренних и международных партнерств.

В 2025 году планируется завершить несколько крупных проектов, включая музей Дананга на улице Батьданг и значительные улучшения вдоль прибрежного маршрута Хоангша - Во Нгуен Зиап - Чыонгша. В городе пройдет множество громких мероприятий, таких как Международный фестиваль фейерверков в Дананге, Фестиваль азиатских фильмов, Фестиваль еды в Дананге...

Кроме того, усилия по расширению рынка будут направлены на ключевые внутренние регионы, особенно на города с прямыми рейсами в Дананг, такие как Ханой, Хайфон, Хошимин и Кантхо. Город также планирует поддерживать рост на устоявшихся рынках, таких как Республика Корея и Тайвань (Китай), одновременно активизируя продвижение в Японии, Китае и Юго-Восточной Азии. В то же время Дананг будет расширять свое присутствие на потенциальных рынках, таких как Индия, США, Австралия, Ближний Восток, Россия и Восточная Европа.

Особое внимание будет уделено привлечению туристов, которые стремятся к отдыху и релаксации, культурному погружению, MICE-туризму, гольф-туризму и свадебному туризму.