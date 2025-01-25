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Дананг готов принять более 456 000 посетителей во время праздника Тэт
Департамент обратился к местным туристическим фирмам с просьбой поддерживать высокие стандарты обслуживания и организовывать мероприятия для улучшения впечатлений посетителей.
Ожидается, что в праздничный период международный аэропорт Дананга примет около 1 275 внутренних и международных рейсов. Рейсы авиакомпаний Vietnam Airlines, Vietjet Air и AirAsia доставят в город туристов из Японии, Республики Корея, Таиланда, Малайзии и других стран. Кроме того, на двух круизных лайнерах прибудут 800 гостей из США и Великобритании, которые осмотрят местные достопримечательности, такие как мраморные горы, пагода Линьйнг и музей скульптуры Чам.
Для удобства посетителей в городе проводится множество мероприятий, в том числе весенняя улица цветов вдоль улицы Батьданг, которая продлится с 15 января по 1 мая 2025 года, а также фейерверки в трех местах в канун Нового года по лунному календарю. Среди других мероприятий - огненное и водное шоу на мосту Дракона, вращающиеся шоу на мосту реки Хан и речные круизы.
Также будут проведены различные культурные программы, посвященные 95-летию Коммунистической партии Вьетнама.
Такие популярные туристические места, как Sun World Ba Na Hills, музей скульптуры Чам и курорт Микадзуки, будут открыты в течение всего праздника.
В парке горячих источников Нуи Тхан Тай с 30 января по 13 февраля пройдет фестиваль Тхан Тай (Бог богатства) 2025 года, в рамках которого будут организованы культурные и духовные мероприятия, посвященные традиционным вьетнамским верованиям.
Благодаря расширенным программам и разнообразным предложениям Дананг стремится занять место главного места для культурного и праздничного отдыха во время Лунного Нового года 2025.