Báo Ảnh Việt Nam

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Дананг готов принять более 456 000 посетителей во время праздника Тэт

По данным городского департамента туризма, центральный пляжный город Дананг примет более 456 000 посетителей, из них более 221 000 иностранных, во время празднования Нового года по лунному календарю (с 25 января по 2 февраля), что на 13,5% больше, чем в прошлом году. Ведется подготовка к внедрению новых туристических продуктов и обеспечению готовности мест размещения к праздничному сезону.

Департамент обратился к местным туристическим фирмам с просьбой поддерживать высокие стандарты обслуживания и организовывать мероприятия для улучшения впечатлений посетителей.

Ожидается, что в праздничный период международный аэропорт Дананга примет около 1 275 внутренних и международных рейсов. Рейсы авиакомпаний Vietnam Airlines, Vietjet Air и AirAsia доставят в город туристов из Японии, Республики Корея, Таиланда, Малайзии и других стран. Кроме того, на двух круизных лайнерах прибудут 800 гостей из США и Великобритании, которые осмотрят местные достопримечательности, такие как мраморные горы, пагода Линьйнг и музей скульптуры Чам.

Для удобства посетителей в городе проводится множество мероприятий, в том числе весенняя улица цветов вдоль улицы Батьданг, которая продлится с 15 января по 1 мая 2025 года, а также фейерверки в трех местах в канун Нового года по лунному календарю. Среди других мероприятий - огненное и водное шоу на мосту Дракона, вращающиеся шоу на мосту реки Хан и речные круизы.

Также будут проведены различные культурные программы, посвященные 95-летию Коммунистической партии Вьетнама.

Такие популярные туристические места, как Sun World Ba Na Hills, музей скульптуры Чам и курорт Микадзуки, будут открыты в течение всего праздника.

В парке горячих источников Нуи Тхан Тай с 30 января по 13 февраля пройдет фестиваль Тхан Тай (Бог богатства) 2025 года, в рамках которого будут организованы культурные и духовные мероприятия, посвященные традиционным вьетнамским верованиям.

Благодаря расширенным программам и разнообразным предложениям Дананг стремится занять место главного места для культурного и праздничного отдыха во время Лунного Нового года 2025.

ИЖВ/ВИА

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