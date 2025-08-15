НОВОСТИ
Дананг готов к 25-му Вьетнамскому международному математическому конкурсу
В VIMC 2025, проходящем под лозунгом объединения умов, распространения дружбы и покорения математики, примут участие 526 конкурсантов из Вьетнама и 30 других стран и территорий, а также 181 преподаватель и 100 иностранных гостей. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов в 2024-2025 учебном году. Конкурсанты соревнуются в двух турах – индивидуальном и командном, в формате дебатов и рассуждений, чтобы заработать максимальное количество баллов.
В рамках конкурса будут проведены семинары по методам преподавания, экзаменам и инновациям в учебных планах для преподавателей, а также мастер-классы по технологиям и искусственному интеллекту для преподавателей и учащихся. Также будут организованы мероприятия по культурному обмену между иностранными учащимися и преподавателями, а также учащимися средних школ Дананга, а также экскурсионные и познавательные программы.
Конкурс имеет большое значение, подтверждая образовательную репутацию города и его авторитет среди международных друзей, подчеркнула заместитель председателя муниципального народного комитета Нгуен Тхи Ань Тхи./