НОВОСТИ

Дананг готов к 25-му Вьетнамскому международному математическому конкурсу

25–я Вьетнамская международная олимпиада по математике - VIMC 2025 проходит с 14 по 19 августа в центральном прибрежном городе Дананг. Международный математический конкурс (IMC) - это ежегодное мероприятие, проводимое на ротационной основе среди стран-участниц для отличников математики из более чем 40 стран и территорий по всему миру. Дананг впервые принимает у себя этот конкурс.

В VIMC 2025, проходящем под лозунгом объединения умов, распространения дружбы и покорения математики, примут участие 526 конкурсантов из Вьетнама и 30 других стран и территорий, а также 181 преподаватель и 100 иностранных гостей. В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов в 2024-2025 учебном году. Конкурсанты соревнуются в двух турах – индивидуальном и командном, в формате дебатов и рассуждений, чтобы заработать максимальное количество баллов.

В рамках конкурса будут проведены семинары по методам преподавания, экзаменам и инновациям в учебных планах для преподавателей, а также мастер-классы по технологиям и искусственному интеллекту для преподавателей и учащихся. Также будут организованы мероприятия по культурному обмену между иностранными учащимися и преподавателями, а также учащимися средних школ Дананга, а также экскурсионные и познавательные программы.

Конкурс имеет большое значение, подтверждая образовательную репутацию города и его авторитет среди международных друзей, подчеркнула заместитель председателя муниципального народного комитета Нгуен Тхи Ань Тхи./

ВИА/ИЖВ

