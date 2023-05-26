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Дананг готов к проведению Международного фестиваля фейерверков
В настоящее время строительство сцены для фестиваля в основном завершено, сообщил Чан Суан Хунг, руководитель группы по строительству сцены DIFF 2023. По его словам, строительство велось более 2 месяцев, что меньше по сравнению с предыдущими фестивалями.
По его словам, в этом году сцена украшена современной системой светодиодного лазерного освещения, благодаря чему открывается наилучший вид на всю зону фейерверка.
В этом году сцена DIFF занимает 1.050 кв. м на берегу реки Хань на улице Чан Хынг Дао в районе Сон Ча, а также трибуну на 5 000 мест.
Фестиваль под названием "Мир без расстояний" пройдет со 2 июня по 8 июля.
В этом году в мероприятии примут участие восемь команд из Великобритании, Италии, Польши, Франции, Австралии, Канады, Финляндии и Вьетнама, которые будут соревноваться в течение пяти ночей на протяжении двух месяцев.
Каждая команда представит 20-минутное выступление, основанное на пяти темах: Любовь без границ, Мир во всем мире, Равенство для людей, Инновации без границ и Устойчивое развитие туризма. Две лучшие команды будут соревноваться за главный приз в финальный вечер - 8 июля.
Последний фестиваль 2019 года, который считается самым успешным представлением с более чем 1 миллионом посетителей, завершился победой финской компании Joho Pyro Fireworks.
Дананг - единственное место во Вьетнаме, где проводится фестиваль фейерверков, что делает его магнитом для лучших производителей фейерверков со всего мира каждый год с 2008 года. Он завоевывает репутацию "города-фестиваля фейерверков", чтобы продвинуть его как лучшее место в центральном Вьетнаме и Азии.
Благодаря DIFF город получил признание как ведущее место проведения фестивалей и мероприятий в Азии в 2016 и 2022 годах по версии World Travel Awards.