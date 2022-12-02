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НОВОСТИ

Дананг в третий раз получил награду в номинации «Лучший умный город Вьетнама»

Дананг получил в третий раз получил награду в номинации «Лучший умный город Вьетнама», а также еще 4 премии в областях «умного» управления, «умного» транспорта и логистики.. Дананг получил в третий раз получил награду в номинации «Лучший умный город Вьетнама», а также еще 4 премии в областях «умного» управления, «умного» транспорта и логистики...

Вечером 1 декабря в Ханое Вьетнамская ассоциация программного обеспечения и услуг информационных технологий (VINASA) организовала церемонию награждения «умных» городов Вьетнама 2022 года.

Все 43 премии были вручены городам и предприятиям за большой вклад в строительство «умных» городов и активизацию цифровой трансформации страны.

На церемонии присутствовал и вручил награды лучшим городам и предприятиям председатель Комитета по науке, технологиям и экологии Национального Собрания Вьетнама Ле Куанг Хи.

Награда за лучший «умный» город Вьетнама была объявлена 8 августа 2022 года и к настоящему времени на нее насчитывается 148 претендентов.

По итогам трех раундов оценки, жюри во главе с бывшим министром науки и технологий Вьетнама Нгуен Куаном решило вручить 43 премии «умным» городам Вьетнама 2022 года.

Дананг в третий раз получил награду в номинации «Лучший умный город Вьетнама». Кроме того, он получил еще 4 премии в областях «умного» управления, «умного» транспорта и логистики, города инновационных стартапов, города «умных» приложений для населения и бизнеса.

Другие города, такие как Далат (провинция Ламдонг), Фойен (провинция Тхайнгуен), Донгхоай (провинция Биньфыок), также получили награду в номинации «Город умного управления».

Провинция Тхыатхиен-Хюэ получила награду в категории «Город инновационных стартапов», а провинция Тхайнгуен получила награду за «Город умных приложений для населения и бизнеса».

ВИА/ИЖВ

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