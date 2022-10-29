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Дананг встретил первых иностранных авиапассажиров из Тайбэя после пандемии
Цветы и подарки для поздравления пассажиров вручили представители Департамента туризма Дананга, Центра продвижения туризма, Международного аэропорта Дананга, АО «Международный терминал Дананга Инвестиции и Эксплуатация» и авиакомпании Starlux Airlines.
Авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю, время полета из китайского Тайбэя во вьетнамский город-курорт составляет 2 часа 50 минут. Ожидается также, что в декабре 2022 года частота рейсов увеличится, чтобы удовлетворить потребности путешественников, сказал Роджер Йен, главный представитель Starlux Airlines во Вьетнаме.
Заместитель директора Центра продвижения туризма Дананга Май Тхи Тхань Хай сказала, что возобновление прямых рейсов из Тайбэя в Дананг является хорошим сигналом для туристического сектора города по увеличению числа туристов.