Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Дананг встретил первых иностранных авиапассажиров из Тайбэя после пандемии

Утром 28 октября первый рейс авиакомпании Starlux Airlines со 171 пассажиром на борту из Тайбэя (Китай) приземлился в международном аэропорту Дананг, возобновив авиамаршрут после более чем двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.
  Мост Дракона, Дананг. Фото: ВИА  

Утром 28 октября первый рейс авиакомпании Starlux Airlines со 171 пассажиром на борту из Тайбэя (Китай) приземлился в международном аэропорту Дананг, возобновив авиамаршрут после более чем двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19.

Цветы и подарки для поздравления пассажиров вручили представители Департамента туризма Дананга, Центра продвижения туризма, Международного аэропорта Дананга, АО «Международный терминал Дананга Инвестиции и Эксплуатация» и авиакомпании Starlux Airlines.

Авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю, время полета из китайского Тайбэя во вьетнамский город-курорт составляет 2 часа 50 минут. Ожидается также, что в декабре 2022 года частота рейсов увеличится, чтобы удовлетворить потребности путешественников, сказал Роджер Йен, главный представитель Starlux Airlines во Вьетнаме.

Заместитель директора Центра продвижения туризма Дананга Май Тхи Тхань Хай сказала, что возобновление прямых рейсов из Тайбэя в Дананг является хорошим сигналом для туристического сектора города по увеличению числа туристов.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

Постоянный комитет НС дал комментарии по двум законопроектам

29 октября в здании НС состоялось заседание Постоянного комитета НС, на котором были даны комментарии о сборе мнений депутатов НС и внесении поправок в проект Закона о медицинском осмотре и лечении (с изменениями) после обсуждения законопроекта депутатами НС на 4-й сессии Национального собрания XV созыва.
ПОДРОБНЕЕ

Top