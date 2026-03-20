Дананг активизирует продвижение туризма через Международный марафон 2026 года

Делегаты выполняют церемонию открытия соревнования. (Фото: ВИА)

20 марта в городе официально открылся Международный марафон Дананга 2026 года, который привлёк около 9 000 спортсменов из страны и из-за рубежа, зафиксировав рекордное число иностранных участников за всю историю проведения.



По данным Организационного комитета, в соревновании приняли участие спортсмены из 75 стран и территорий, из них почти 3 200 - иностранные участники, что примерно на 18% больше по сравнению с 2025 годом. Это самый высокий показатель за 13 лет проведения и крупнейший по числу иностранных участников марафон во Вьетнаме на сегодняшний день.



Выступая на церемонии открытия, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма города Дананга Тао Вьет Хай отметил, что после более чем десятилетия проведения Международный марафон Дананга утвердился как одно из знаковых беговых соревнований региона с одной из самых живописных трасс в Азии. Мероприятие не только способствует развитию массового спорта, но и играет важную роль в продвижении образа динамичного, дружелюбного и туристически привлекательного Дананга.



В 2026 году марафон проводится в 13-й раз, с ростом масштаба примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Организаторы намерены и далее развивать соревнование на профессиональной и устойчивой основе, повышая качество организации и уровень впечатлений участников. В ближайшие годы планируется ежегодно увеличивать число иностранных участников на 15–25%, с выходом на показатель более 5 000 иностранных бегунов к 2028 году.



Марафон продолжает выполнять роль связующего звена между спортом и туризмом, способствуя развитию местной экономики. Благодаря сотрудничеству с гостиницами, ресторанами и туристическими объектами участникам и их семьям предоставляется возможность проживания и знакомства с городом.



По оценкам, общий доход от связанных с соревнованием мероприятий за уикенд составил около 142 млрд донгов, главным образом за счёт расходов на авиабилеты, проживание и питание; при этом на долю иностранных участников приходится около 135 млрд донгов. Это рассматривается как эффективный канал продвижения туристического направления, способствующий распространению имиджа Дананга среди международного сообщества.



В рамках мероприятия также состоялся детский забег Ronny Dash на дистанциях 500 м и 1,5 км, направленный на формирование привычки к физической активности с раннего возраста и популяризацию спорта в обществе.



Международный марафон Дананга ежегодно проводится с 2013 года при совместной организации Департамента культуры, спорта и туризма Дананга и компании Pulse Active, включая дистанции 42 км, 21 км, 5 км и детские забеги.

22 марта участники выйдут на старт основных марафонских дистанций. Соревнование всё более утверждается как знаковое спортивно-туристическое событие, способствующее социально-экономическому развитию города Дананг.