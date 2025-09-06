Дальний Восток – центр ускоренного экономического развития России

За последние 10 лет валовой региональный продукт Дальнего Востока увеличился более чем в 2,5 раза: с четырёх триллионов рублей до 11 триллионов. Cредняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале.



В своём выступлении глава государства России отметил, что на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития (ТОР). В них работают более трёхсот резидентов, которые вложили почти четыре триллиона рублей инвестиций и создали 95 тысяч новых рабочих мест.



Президент Путин подчеркнул, что на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года.



«Куда бы ни пришёл инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, посёлок, он везде будет иметь право на льготы. Подчеркну: при запуске единого преференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть», Президент Путин сказал.



Он отметил, что сырьевая база Дальнего Востока, добыча полезных ископаемых в регионе расширяется. Добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросла почти в 1,7 раза.



Президент России атронул тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях, в приборостроении, атомной технике, в радиоэлектронике и так далее. Он утвердил долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Правительство сделать это не позднее ноября текущего года.



Правительство России продолжит модернизацию Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года.



В соответствии с действующим федеральным проектом портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году ещё на 115 миллионов тонн грузов в год.



Президент Путин отметил, что предстоит и дальше расширять железнодорожные подходы к динамично развивающимся морским портам Дальнего Востока, прежде всего за счёт частных инвесторов, причём за последние 10 лет портовые мощности региона фактически удвоились и сегодня составляют почти 380 миллионов тонн грузов в год./