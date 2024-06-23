Дальний Восток – потенциальное направление для вьетнамских предприятий

Этот пятикратный темп роста товарооборота является результатом усилий импортеров и экспортеров обеих сторон в последние годы в сочетании с эффективным использованием возможностей, вытекающих из Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также с эксплуатацией маршрутов морских перевозок, соединяющих порт Владивосток и вьетнамские порты, и интермодального железнодорожного маршрута через территорию Китая от вьетнамского вокзала «Зялам» до вокзала Читы Забайкальского края.

Дальний Восток имеет большую территорию, которая составляет 41% всей территории Российской Федерации. Он занимает очень важное географическое положение, имея выход к двум океанам – Тихому и Северному Ледовитому, и считается российским мостом, который соединяется с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Близкое географическое положение, большая территория, малонаселенность, богатые ресурсы и дружественная политика – таковы условия, которые делают Дальний Восток привлекательным для вьетнамских предприятий.

Несмотря на то, что Дальний Восток не представляет собой крупный рынок и его население составляет всего лишь 8,2 млн человек, товароборот этого федерального округа с миром высок.

Таким образом можно отметить, что у Вьетнама и Дальнего Востока остается огромный потенциал для содействия росту двусторонней торговли. Вьетнамские предприятия могут рассмотреть возможность увеличения экспорта своих традиционных товаров на этот рынок, таких как сельхозпродукция, продукты питания, потребительские товары, текстильно-швейные изделия, обувь, электронные товары, электроприборы, оборудование и машины.

В настоящее время на рынке Дальнего Востока продается довольно много товаров народного потребления и продуктов питания вьетнамского производства. На полках дальневосточной сети супермаркетов «Самбери» и «Реми» появились фруктовые соки, газированные напитки, пиво и пищевые продукты вьетнамского производства.

Что касается экономического и инвестиционного сотрудничества, то наиболее заметным событием стала серия мероприятий, посвященных 100-летию прибытия Президента Хо Ши Мина во Владивосток и дню его рождения. В рамках этого события вьетнамский концерн TH Group организовал церемонию начала реализации проекта травяной фермы и завода по переработке молока в Яковлевском районе Приморского края.

Этот проект носит символический характер экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами в последнее время с общим объемом инвестиций до 270 млн долларов. Он получил от местного правительства 15 тысяч гектаров земли и признание в качестве части территории опережающей социально-экономическое развитие «Михайловский».

Наряду с этим, отделение Торгового представительства Вьетнама на Дальнем Востоке оказывает активную поддержку вьетнамским компаниям и корпорациям в изучении возможностей сотрудничества с местными предприятиями в различных областях, таких как гражданское строительство и промышленное строительство в крупных городах Дальнего Востока; а также сотрудничества в добыче угля в южной части Сахалина; сотрудничества в переработке рыбы и производстве рыбной муки на Камчатке, сотрудничества в деревообрабатывающей промышленности в Хабаровске, строительстве и ремонте судов в Большом Камне.

Руководитель отделения Торгового представительства Вьетнама на Дальнем Востоке Нгуен Хонг Тхань выразил надежду, что данные проекты сотрудничества как можно скорее превратятся в реальность, а вьетнамские предприятия начнут всё больше считать Дальний Восток потенциальным направлением для ведения инвестиционной деятельности и расширения бизнеса на территории Российской Федерации и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В интервью корреспонденту ВИА в Российской Федерации в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам руководитель отделения Торгового представительства Вьетнама на Дальнем Востоке Нгуен Хонг Тхань сообщил, что в последние 10 лет объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Дальним Востоком значительно увеличился: с менее чем 60 млн долларов США в 2015 году до почти 300 млн долларов в 2023 году.