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Дальнейшее усиление работы по пропаганде и воспитанию об особой дружбе между Вьетнамом и Китаем
24 сентября 2023 года постоянный заместитель начальника Отдела пропаганды и политического воспитания ЦК КПВ Лай Суан Мон провел деловую встречу с заместителем начальника Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, заведующим Пресс-канцелярией Госсовета КНР Сунь Ели.
На приеме. Фото: ВИА
Выступая на встрече, постоянный заместитель начальника Отдела пропаганды и политического воспитания ЦК КПВ Лай Суан Мон подчеркнул, что последовательная внешняя политика Вьетнама – это курс, направленный на независимость, самостоятельность, диверсификацию международных отношений. Нынешнее всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Китаем развивает на основе традиционных отношений и особой дружбы между странами и народами. Вьетнам всегда ценит дружественные отношения с Китаем, желая способствовать дальнейшему развитию вьетнамо-китайских связей в новых условиях международной обстановки на основе политического взаимодоверия, более эффективного сотрудничества в разнообразных областях, представляющих взаимный интерес двух стран.
В свою очередь, заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая, заведующий Пресс-канцелярией Госсовета КНР Сунь Ели выразил свое впечатление от результатов социально-экономического развития, которых Вьетнам добился за последнее время под руководством Коммунистической партии Вьетнама. Он выразил уверенность, что сотрудничество между Отделом пропаганды и политического воспитания ЦК Коммунистической партии Вьетнама и Отделом пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая в будущем станет более регулярным, тесным, оперативным и содержательным.
На встрече стороны обсудили и высоко оценили развитие отношений между партиями, государствами и народами двух стран за последнее время, особенно после официального визита Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай сразу после ХХ съезда Коммунистической партии Китая. Министерства, агентства и местные органы власти двух стран активно и эффективно реализовали содержание Совместной декларации о дальнейшем развитии и углублении вьетнамско-китайских отношений.
Обе стороны согласились усилить координацию между двумя агентствами в области пропаганды и воспитания об особой дружбе между партиями, государствами и народами двух стран; способствовать распространению информации о достижениях социально-экономического развития, важных политических, культурных и внешнеполитических событиях каждой страны; продвигать сотрудничество в области политической теории, зарубежной пропаганды, а также управления информацией в пространстве социальных сетей.