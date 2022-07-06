Дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества между Вьетнамом и Индонезией

Утром 5 июля в здании парламента постоянный заместитель председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман принял делегацию региональных депутатов Индонезии (верхнюю палату), прибывшую с визитом во Вьетнам.

Приветствуя индонезийскую делегацию, возглавляемую главой комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Сильвианой Мурин, заместитель председателя НС высоко оценил визит, который демонстрирует возобновление взаимодействия между законодательными органами двух стран после долгого перерыва из-за COVID-19. Делегация провела плодотворные встречи с генеральным секретарем НС, главой депутатской группы дружбы Вьетнама и и АСЕАН и главой Комиссии по внешним связям НС.

Чан Тхань Ман отметил, что Вьетнам всегда уважает и желает развивать традиционные отношения дружбы и стратегического партнерства с Индонезией.

В 2023 г. две страны отметят 10-летие со дня установления отношений стратегического партнерства, в связи с чем постоянный заместитель председателя НС попросил две стороны усиливать взаимодействие, чтобы вывести отношения на новый уровень

Он также предложил обратить внимание на обмен делегациями и встречи на высоком уровне. Руководство Вьетнама намерено нанести официальный визит на Индонезию в 2022 г. Он отметил большую динамику торгового сотрудничества. Товарооборот двух стран в 2021 г. составил 11,5 млрд. долл. США, а в первой половине 2022 г. – примерно 6,6 млрд. долл. США. Данные показатели должны быть сохранены и увеличены в дальнейшем в направлении балансирования импорта и экспорта.

Глава индонезийской делегации дала высокую оценку тесному сотрудничеству между парламентами двух стран на двустороннем и многостороннем уровне, особенно в рамках АСЕАН и ООН.

В ходе встрече стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.