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Дальнейшее укрепление вьетнамско-камбоджийской дружбы
Посол Нгуен Хи Танг также выразил радость по поводу того, что поколения камбоджийских выпускников вьетнамских вузов, добились успехов в своей карьере и жизни, многие из которых занимают важные должности в камбоджийских министерствах и ведомствах. Они вносят важный вклад в укрепление международного авторитета Камбоджи, а также в развитие отношения между Камбоджей и Вьетнамом.
По этому случаю посол Вьетнама попросил ассоциацию CAVA и ее членов поддерживать отношения дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами, активно пропагандировать и распространять информацию среди камбоджийского народа, особенно молодого поколения, о положении и важности двусторонних отношений для развития каждой их двух стран.
Он также попросил руководство CAVA изучить и разработать планы, программы и реализовать конкретные оперативные инициативы для расширения связей, проинформировать камбоджийских студентов о наличии стипендий для обучения во Вьетнаме, а также о разных вакансиях во вьетнамских предприятиях, ведущих инвестиционную деятельность в Камбодже с целью привлечения человеческих ресурсов и содействия продвижению добрых отношений между двумя странами.
В свою очередь, президент CAVA, заместитель директора Департамента исследований Азии, Африки и Ближнего Востока Академии международных отношений Королевской академии Камбоджи (RAC), Уч Леанг сказал, что ассоциация CAVA действует на основе соблюдения устава Ассоциации и действующего Закона об ассоциациях и неправительственных организациях, в соответствии с положениями Министерства внутренних дел Камбоджи. По его словам, ассоциация CAVA привлекает к участию всех студентов, выпускников, а также других лиц, обучавшихся во Вьетнаме. Основными задачами CAVA являются поддержка и оказание помощи камбоджийским студентам и выпускникам в учебе, жизни и работе, участие в организации гуманитарной и волонтерской деятельности, направленной на социальное благо и обеспечение счастья камбоджийского народа, а также популяризацию традиционной культуры и обычаев Камбоджи, а также содействие дальнейшему развитию плодотворных отношений между народами Камбоджи и Вьетнама в соответствии с девизом «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество, долгосрочная устойчивость».
Уч Леанг сказал, что официальная регистрация CAVA в списке ассоциаций и неправительственных организаций Министерства внутренних дел Камбоджи считается исторической вехой с тех пор, как Камбоджа и Вьетнам начали предоставлять друг другу гранты и учебные стипендии.