Дальнейшее углубление отношений Вьетнам – ЕС

Президент Лыонг Кыонг и Председатель Европейского совета Антониу Кошта информируют о результатах переговоров. Фото: ВИА.

Выступая на пресс-конференции, Президент Лыонг Кыонг отметил, что визит Председателя Европейского совета состоялся в исключительно значимый момент, когда Вьетнам успешно провёл Всевьетнамский съезд XIV созыва Партии; одновременно он стал важной вехой в отношениях Вьетнам – ЕС в связи с повышением их уровня до всеобъемлющего стратегического партнёрства, что отражает долгосрочное видение Вьетнама и ЕС на новом этапе.

Президент сообщил, что вместе с Председателем Европейского совета они провели открытые, откровенные и основанные на взаимном доверии переговоры, в ходе которых стороны сошлись во мнении, что за 35 лет после установления дипломатических отношений связи Вьетнам – ЕС позитивно развивались во многих сферах, особенно в политико-дипломатической области, торговле, инвестициях, обороне, безопасности, реагировании на изменение климата, сельском хозяйстве и других направлениях. Вместе с тем сохраняется значительный потенциал и пространство для дальнейшего взаимодействия.

Подтвердив, что Вьетнам рассматривает ЕС как одного из важнейших партнёров в мире и стремится продвигать и ещё больше углублять двусторонние отношения, Президент сообщил, что стороны подробно и предметно обменялись мнениями о направлениях и мерах по реализации всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС, а также по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

По словам Президента, стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению политического доверия через обмены делегациями и контакты на высоком уровне, эффективному задействованию существующих механизмов сотрудничества и расширению новых форм взаимодействия; договорились активизировать сотрудничество в реагировании на глобальные вызовы, продвигать многосторонность, уважение международного права в соответствии с Уставом ООН и мирное урегулирование споров.

Наряду с этим стороны определили экономическое сотрудничество как важнейший двигатель двусторонних отношений, подтвердили готовность к тесной координации усилий по поддержанию и укреплению свободной торговли, содействию доступу на рынки и их расширению, эффективной реализации Соглашения о свободной торговле Вьетнам – ЕС (EVFTA) и ускорению завершения ратификации Соглашения о защите инвестиций Вьетнам – ЕС (EVIPA).

Президент предложил ЕС активизировать сотрудничество в сфере морской экономики, поддержать Вьетнам в развитии устойчивого рыболовства и в ближайшее время снять «жёлтую карточку» ННН в отношении вьетнамской рыбной продукции. Он приветствовал расширение инвестиций со стороны корпораций и предприятий ЕС в новые и приоритетные области, представляющие взаимный интерес, такие как «зелёная» и цифровая трансформация, энергетический переход, а также эффективная реализация Партнёрства по справедливому энергетическому переходу.

Президент Лыонг Кыонг информирует о результатах переговоров. Фото: ВИА.

Президент также предложил сделать науку, технологии и инновации реальной опорой двустороннего сотрудничества, способствовать переходу от проектного взаимодействия к сотрудничеству на уровне экосистем, ориентированному на совместное развитие технологий, инноваций и устойчивый рост.

В рамках переговоров стороны также договорились продолжать продвигать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, прежде всего в области миротворческой деятельности ООН и подготовки кадров в рамках Соглашения о создании рамок участия Вьетнама в операциях ЕС по управлению кризисами.

По многосторонней повестке Президент подтвердил, что Вьетнам будет тесно координировать усилия с ЕС по продвижению уважения международного права и многосторонности, а также предложил ЕС продолжать вносить активный вклад в поддержание мира, стабильности, свободы судоходства и полётов, верховенства права в Восточном море на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года; продолжать поддерживать единство и центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре; поддерживать позицию АСЕАН и Вьетнама по вопросу Восточного моря, урегулировать споры мирными средствами, без применения или угрозы применения силы, в соответствии с Уставом ООН и международным правом, а также добросовестно и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и стремиться к разработке содержательного и действенного Кодекса поведения (COC), соответствующего международному праву.

Президент выразил уверенность, что нынешний официальный визит Председателя Антониу Кошты во Вьетнам станет мощным стимулом для вывода всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС на новый уровень, принесёт практическую пользу народам обеих сторон и внесёт позитивный вклад в дело мира, стабильности и устойчивого развития в регионе и мире.

Со своей стороны, выразив честь посетить Вьетнам, Председатель Европейского совета Антониу Кошта поздравил Вьетнам с успешным проведением Всевьетнамского съезда XIV созыва Партии; подтвердил приверженность ЕС укреплению и дальнейшему углублению партнёрских отношений с Вьетнамом на основе взаимного уважения и общих целей.

Антониу Кошта отметил, что спустя 35 лет после установления дипломатических отношений отношения ЕС – Вьетнам достигли новой важной вехи, когда стороны официально повысили их уровень до всеобъемлющего стратегического партнёрства, что в полной мере отражает глубину и масштаб текущего сотрудничества, а также ожидания будущего развития в ключевых областях, таких как торговля, «зелёная» и цифровая трансформация, безопасность и гуманитарные обмены.

По его словам, это решение не только свидетельствует о позитивных результатах пройденного пути сотрудничества, но и подтверждает всё более тесную взаимосвязанность сторон в перспективе.

Подчеркнув, что Вьетнам стал первым всеобъемлющим стратегическим партнёром ЕС в Юго-Восточной Азии, что ясно демонстрирует значение, придаваемое ЕС региону, а также возрастающую роль Вьетнама, Председатель Европейского совета подтвердил решимость ЕС стать долгосрочным и надёжным партнёром в Индо-Тихоокеанском регионе, придерживаясь связного, принципиального подхода и обеспечивая реальное присутствие.

В сфере экономического сотрудничества Антониу Кошта высоко оценил позитивные результаты, которые принесло Соглашение о свободной торговле ЕС – Вьетнам (EVFTA), способствовавшее углублению интеграции и росту обеих сторон. Он подчеркнул, что потенциал сотрудничества остаётся весьма значительным — от торговли, чистой энергетики и морской экономики до обороны, безопасности и многих других направлений.

В условиях, когда международный порядок сталкивается с многочисленными вызовами, Антониу Кошта отметил необходимость для ЕС и Вьетнама действовать плечом к плечу как надёжные и ответственные партнёры, совместно продвигая пространства общего процветания и защищая международное право; подчеркнул, что партнёрство ЕС – Вьетнам также способствует укреплению координации по глобальным вопросам — от устойчивых цепочек поставок, «зелёной» и цифровой трансформации до морской безопасности, региональной стабильности и сотрудничества в многосторонних организациях.

Президент Лыонг Кыонг и Председатель Европейского совета Антониу Кошта на торжественном приёме. Фото: ВИА.

Вечером 29 января в Международном конференционном центре Президент Лыонг Кыонг устроил торжественный приём в честь Председателя Европейского совета Антониу Кошты и высокопоставленной делегации Европейского союза (ЕС), находившейся с официальным визитом во Вьетнаме с 28 по 29 января 2026 года.

Тепло приветствуя Председателя Европейского совета и высокопоставленную делегацию ЕС с официальным визитом во Вьетнам, Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что данный визит открывает новую страницу в отношениях Вьетнам – ЕС.

Президент подтвердил, что решение сторон повысить уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства — высшего уровня сотрудничества — отражает высокую степень взаимного уважения и политическую решимость обеих сторон превратить отношения Вьетнам – ЕС в подлинный образец сотрудничества.

Президент отметил, что в атмосфере дружбы, откровенности, открытости и взаимного доверия стороны провели обмен мнениями и достигли высокого уровня согласия по стратегическим направлениям и областям сотрудничества, а также по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.