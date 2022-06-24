Дальнейшее углубление вьетнамо-венгерского всеобъемлющего партнерства

По приглашению председателя Национального собрания (НС) Венгерской Народной Республики Ласло Кёвера, с 26 по 28 июня 2022 года в Венгрии с официальным визитом будет находиться председатель НС Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ во главе высокопоставленной делегации вьетнамского парламента.

Этот визит состоится на фоне того, что отношения между двумя странами активно развиваются с того момента, когда двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства в ходе визита в Венгрию генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в 2018 году, что демонстрирует решимость руководителей Вьетнама и Венгрии в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Вьетнам и Венгрия установили дипломатические отношения 3 февраля 1950 года. Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, состоявшейся в ходе своего визита в Венгрию в сентябре 2018 года, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подтвердил, что в обстановке, когда в регионе и мире происходят большие изменения, Вьетнам всегда придает важное значение отношениям традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Венгрией, считая Венгрию одним из своих важнейших партнеров в Центральной и Восточной Европе.

В контексте распространения пандемии коронавируса COVID-19 две страны по-прежнему сохраняют обмен делегациями различного уровня в гибридном формате.

В июле 2021 года председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ провел онлайн-переговоры с венгерским коллегой Ласло Кёвером. В сентябре 2021 года вице-спикер вьетнамского парламента Чан Куанг Фыонг принял участие в 18-м парламентском форуме по вопросам безопасности и разведки, который прошел в онлайн-формате под председательством спикера венгерского парламента. В январе 2022 года во Вьетнаме с визитом побывала постоянный заместитель председателя НС Венгрии Марта Матрай.

Стороны тесно и эффективно взаимодействовали на многосторонних парламентских форумах, вместе выдвинули ряд инициатив в рамках региональных и международных парламентских организаций.

Что касается экономического сотрудничества, то Венгрия активно призвала принять Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским Союзом, а также стала первым государством ЕС, ратифицировавшим Соглашение о взаимной защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС.

Несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, в 2021 году объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Венгрией составил 1,1 млрд. долл. США. Торговый баланс между двумя странами постепенно становится все более сбалансированным (раньше Вьетнам имел положительное сальдо торгового баланса). Однако венгерские инвестиции в экономику Вьетнама остаются небольшими.

Вьетнамская диаспора в Венгрии насчитывает примерно 5.000 иммигрантов, которые пользуются авторитетом в стране пребывания и вносят большой вклад в строительство исторической Родины.

В интервью СМИ в преддверии визита спикера вьетнамского парламента постоянный заместитель председателя НС Венгрии Марта Матрай заявила, что председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ принял приглашение посетить Венгрию с официальным визитом. Как ожидается, в ходе предстоящего визита будет подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран. Это очень важно, потому что правовое сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию отношений. «Мы также обратим внимание на межпарламентское заседание по изменению климата. Обе страны расскажут о правовой среде, которую они создали; обсудят выполненные до сих пор меры, а также обменяются опытом по данным вопросам», - сказала госпожа Марта Матрай.