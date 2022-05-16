Дальнейшее продвижение доброй традиционной дружбы между Вьетнамом и Грецией

По приглашению президента Вьетнама Нгуен Суан Фука президент Греции Катерина Сакелларопулу посетит Вьетнам с официальным визитом с 15 по 19 мая.

Визит проходит на фоне того, что традиционные дружественные отношения между двумя странами хорошо развивается. Несмотря на сильное воздействие, вызванное эпидемией COVID-19, обмены и контакты между лидерами двух сторон продолжаются.

Вьетнам и Греция установили дипломатические отношения 15 апреля 1975 года. Эти две страны имеют много общего с точки зрения долгой истории и культуры, занимают важное геополитическое положение, обе являются небольшими странами, которые пережили множество войн сопротивления против иностранной агрессии, подвергаются угрозам и ущемлению от больших стран. Греческий народ и Коммунистическая партия Греции оказали поддержку войне сопротивления вьетнамского народа против американских агрессоров.

Коммунистическая партия Греции неоднократно выступала с заявлениями, осуждающими бомбардировки Севера Вьетнама империалистами США, организовывала митинги и демонстрации в поддержку Вьетнама.

За прошедшее время, несмотря на необходимость борьбы с кризисом государственного долга со многими политическими, экономическими и социальными проблемами, решать проблемы миграции и беженцев, а также сосредоточиться на отношениях с Европой и финансовыми институтами, Греция по-прежнему придает большое значение своим отношения с Вьетнамом.

В настоящее время экономические отношения между Вьетнамом и Грецией все еще скромны, однако за последние 5 лет двусторонняя торговля росла довольно быстро. Экспорт Вьетнама в Грецию резко увеличился, и у Вьетнама всегда было высокое положительное сальдо торгового баланса. В 2021 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Грецией достиг более 446 млн. долл. США, что на 33% больше, чем в 2020 году.

Основные товары Вьетнама, экспортируемые в Грецию, включают обувь (18 млн. долл. США) и текстильно-швейные изделия (3,6 млн. долл. США), рыбные продукты (5,8 млн. долл. США) и изделия из дерева (2,6 млн. долл. США). В последнее время орехи кешью, кофе и изделия из металла являются товарами с высокими темпами роста экспорта в Грецию.

В частности, с 2013 года экспорт мобильных телефонов в Грецию резко увеличился с 73,9 млн. долл. США в 2014 году до 116 млн. долл. США в 2020 году, став крупнейшей статьей экспорта Вьетнама на этот рынок. Кроме того, плодоовощная продукция, каучук и т. д., хотя и имеют низкую стоимость, но имеют огромный потенциал.

Однако импорт Вьетнама из Греции по-прежнему невелик, и он сосредоточен на нескольких основных продуктах в небольших объемах, включая бумагу и картон, сырье для производства табака и т. д.

В рамках сотрудничества в целях развития Греция осуществляет ряд мероприятий по поддержке этнических меньшинств, соотечественников, пострадавших от наводнения, инвалидов, жертв агента «Оранж» … например, помогает строительству школы в Хюэ стоимостью 200.000 долл. США, пожертвовала 100.000 долл. США в фонд «Агент Оранж», подарила 100 инвалидных колясок организациям, поддерживающим инвалидов во Вьетнаме...

На сегодняшний день Вьетнам и Греция подписали некоторые документы о сотрудничестве для дальнейшего развития двусторонних отношений, включая Рамочное соглашение об экономическом, промышленном и технологическом сотрудничестве между двумя странами от 1996 года; Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма от 2007 г.; Соглашение о культурном сотрудничестве от 2008 г.; Соглашение о поощрении и защите инвестиций от 2008 г.; Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя министерствами иностранных дел от 2008 г.; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством развития Греции от 2008 г.; Соглашение о воздушном транспорте от 2009 г.; Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма от 2013 г.; Соглашение об освобождении от виз для дипломатических паспортов от 2018 года…

Греция является одной из стран ЕС, которая раньше всех ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским союзом (EVIPA) и поддержала кандидатуру Вьетнама на членство в Совете по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг.

Официальный визит во Вьетнам президента Греции Катерины Сакелларопулу с 15 по 19 мая 2022 года будет способствовать укреплению политического доверия и углублению многопланового сотрудничества в сферах политики, дипломатии, бизнеса, экономики, культуры, туризма..., выведению двусторонних отношений на более содержательный и эффективный уровень.