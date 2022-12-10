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Дальнейшее продвижение всестороннего партнерства между Вьетнамом и Нидерландами
По этому случаю поводу корреспондент ВИА в ЕС взял интервью у посла Вьетнама в Нидерландах Фам Вьет Аня.
Посол Фам Вьет Ань сказал, что цель официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Нидерланды с целью продвижения, укрепления и дальнейшего развития всестороннего партнерского сотрудничества между Вьетнамом и Нидерландами.
6 декабря 2021 года, когда ситуация с эпидемией COVID-19 была еще очень напряженной как в двух странах, так и в мире, в ходе короткого телефонного разговора помимо важного содержания о сотрудничестве в борьбе с эпидемией и многих других важных вопросах премьер-министр Марк Рютте пригласил премьер-министра Фам Минь Тьиня посетить Нидерланды с официальным визитом, возлагая надежды на визит, которые расширит и углубит и без того прочные отношения между двумя странами.
2022 год мир продолжает сталкиваться с неожиданными потрясениями, заставляя все больше и больше людей осознать, что только мирное и искреннее сотрудничество во имя общей цели человечества может сосуществовать и развиваться.
По его словам, что это также послание и значение визита, особенно в канун нового 2023 года, когда две страны будут отмечать полувековую историю дипломатических отношений. Визит откроет путь к новому этапу развития отношений между двумя странами.
Вьетнам и Нидерланды имеют много общего с точки зрения природных условий (как прибрежная страна, столкнувшаяся с наводнениями, вторжением соленой воды, изменением климата) и геополитики (как ворота в регион). У Нидерландов есть много сильных сторон в очистке воды, использующей силу природы для деятельности человека. Нидерланды полны решимости взять на себя инициативу в достижении климатических целей, защитить природу и стать хорошем примером для мира с точки зрения экономики замкнутого цикла, цифровой трансформации, энергического переход… Это чрезвычайно важные и необходимые вопросы, необходимые для Вьетнама.
В ближайшее время две страны имеют большой потенциал для развития сотрудничества на основе сходства в восприятии рисков и вызовов человечества для устойчивого развития. Обе стороны смогут укреплять сотрудничество в областях, таких как адаптация к изменению климата, энергетический переход, сотрудничество в планировании и строительстве современных, «умных» морских портов, связанных с внутренней инфраструктурой для развития, сотрудничество в области разработки полупроводниковых технологий во Вьетнаме. Это очень важное звено для других отраслей, обеспечивающее «мозги» для «умных», современных машин и электронных устройств, в которых нуждается весь мир...