НОВОСТИ
Дальнейшее продвижение вклада народностей и религий в строительство и защиту Отечества
В условиях меняющихся глобальных и внутренних вызовов премьер-министр подтвердил, что единство остается величайшей силой Вьетнама и должно и дальше укрепляться для достижения ключевых политических целей и целей развития страны. Он поручил вновь созданному министерству в полной мере реализовывать руководящие принципы партии и государственную политику, обеспечивая равный доступ к возможностям для всех этнических групп и противодействуя расколу со стороны враждебных сил.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также также объявил о решении Политбюро отменить плату за обучение для всех учащихся от дошкольного до старшего школьного возраста в системе государственных школ по всей стране. В соответствии с этой политикой он поручил Министерству по делам народностей и религий и Министерству образования и профессиональной подготовки разработать планы строительства школ-интернатов и медицинских учреждений в отдаленных районах, районах проживания этнических меньшинств и приграничных районах. Он также призвал расширить охват спутниковым интернетом, чтобы способствовать цифровой трансформации в этих регионах.
Премьер-министр подчеркнул важность сохранения и использования этнической культурной самобытности в качестве катализатора национального развития, способствующего как культурному обогащению, так и экономическому росту. Он призвал ускорить реализацию национальных культурных программ, развитие культурной индустрии и сферы развлечений, чтобы использовать разнообразное наследие страны.
Касаясь религиозных вопросов, глава правительства подтвердил приверженность правительства защите свободы вероисповедания и обеспечению соответствия религиозной деятельности национальным интересам. Он призвал к эффективному управлению, которое поддерживает как религиозное, так и национальное развитие, повышает благосостояние религиозных общин и укрепляет их роль в обществе и на международной арене.
Он также предостерег от попыток использовать религиозные вопросы для раскола, поручив министерству разработать политику, способствующую равенству, стабильности и прогрессу среди религиозных общин.
От имени министерства министр Дао Нгок Зунг пообещал выполнять директивы премьер-министра, подтвердив приверженность руководства единству, служению и эффективному выполнению своих обязанностей.