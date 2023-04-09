Дальнейшее повышение эффективности отношений всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом

Посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг. Фото: ВИА





По приглашению генерального секретаря ЛНРП и президента Лаоса Тонглуна Сисулита, член Политбюро товарищ Во Ван Тхыонг, президент Вьетнама, а также вьетнамская высокопоставленная делегация посетят Лаос с официальным визитом с 10 по 11 апреля 2023 г.По этому случаю корреспондент Вьетнамского информационного агентства (ВИА) во Вьентьяне взял интервью у посла Вьетнама в Лаосе г-на Нгуен Ба Хунга о значении, цели и ключевом содержании визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Лаос.По словам посла Хунга, отношения между Вьетнамом и Лаосом - особые отношения. Тот факт, что высшие руководители двух стран часто выбирают друг друга в качестве первой страны для посещения после вступления в руководящие должности, стал обычной практикой, очень хорошей традицией, выражая особые чувства между близкими и верными товарищами и братьями.Рабочая поездка Во Ван Тхыонга состоится вскоре после того, как 2 марта 2023 года он был избран президентом Социалистической Республики Вьетнам Национальным собранием 15-го созыва. Это еще раз показывает, как руководители Партии и Государства Вьетнам уделяют Лаосу чувства и особую заботу, демонстрируя решимость и твердую приверженность руководителей двух стран культивированию отношений великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, постоянно стремясь к новым высотам.Официальный визит президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, который состоится прямо перед традиционным праздником Бун Пи Май - лаосским Новым годом, также несет в себе особое послание. Визит подобен миллионам наилучших пожеланий вьетнамского народа представителям всех этнических групп в Лаосе в Новом году, чтобы они добились новых и больших достижений; страна развивается все более благополучно, а люди были более зажиточными и счастливыми.Говоря о значении, цели и ключевом содержании визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Лаос на этот раз, посол Хунг подчеркнул, что визит состоится в контексте того, что Коммунистическая партия Вьетнама и Народно-революционная партия Лаоса, а также две страны активно реализуют резолюции съездов каждой партии, план социально-экономического развития каждой страны, особенно восстановление экономики после пандемии COVID-19, и добиваясь важных достижений. Кроме того, 2023 год также является ключевым годом для выполнения этих резолюций.Отношения между Вьетнамом и Лаосом находятся на хорошей динамике развития, договоренности высших руководителей двух партии и двух государств, двусторонние соглашения о сотрудничестве активно реализуются двумя странами и достигнуты многие важные результаты во всех областях. В то же время ситуация в мире и в регионе развивается очень сложно и непредсказуемо, во многом сказываясь на отношениях между Вьетнамом и Лаосом.В этом контексте можно утверждать, что визит президента государства Во Ван Тхыонга в Лаос на этот раз очень важен и придаст мощный импульс повышению эффективности и устойчивости сотрудничества между двумя странами, делая отношения позитивным фактором, способствующим укреплению мира, безопасности, стабильности и сотрудничества в Азии и мире.Официальный визит Во Ван Тхыонга в Лаос на этот раз преследует три основные цели: подтверждает, что Партия и Государство Вьетнам неизменно придает большое значение и уделяет первоочередное внимание укреплению и развитию великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.Во-вторых, президент Вьетнама Во Ван Тхыонг проведет переговоры с генеральным секретарем и президентом Лаоса Тонглуном Сисулитом и обсудит с другими лаосскими лидерами меры по углублению и повышению эффективности отношений и всестороннего сотрудничества между двумя странами. В то же время лидеры двух стран обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, особенно происходящие крайне сложные события, в целях углубления взаимопонимания и укрепления тесной координации и эффективного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом на международном и региональном форумах.В-третьих, визит направлен на то, чтобы донести до лидеров и народа Лаоса братские и товарищеские чувства лидеров Партии, Государства и народа Вьетнама, особенно перед традиционным лаосским праздником Нового годаДля этих целей этот визит очень важен, выражая уверенность, что это мероприятие принесет много успехов и хороших значений, способствуя выводу отношений между Вьетнамом и Лаосом на более высокий уровень в ближайшем будущем.