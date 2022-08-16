Далат подготовит досье на то, чтобы стать творческим городом музыки ЮНЕСКО

Город Далат в провинции Ламдонг Центрального нагорья получил зеленый свет на создание досье и планирование подачи заявки на вступление в Сеть творческих городов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в области музыки.

Сеть, основанная в 2004 году, направлена на расширение сотрудничества между городами, получившими международное признание, при этом креативность считается стратегическим фактором устойчивого развития. В настоящее время ее количество членов достигло 246. В 2019 году столица Ханой стала членом сети в области дизайна.

По словам Тон Тхиен Сана, председателя Народного комитета Далата, для членства город оценил свое текущее состояние, потенциал, силу и преимущества в 7 секторах: народное искусство, медиаискусство, кино, дизайн, гастрономия, культура, музыка.

Наконец, музыка была выбрана как область с выдающимся потенциалом и ярким событием культурного и художественного творчества, формирующая мощную движущую силу устойчивого социально-экономического развития города.

Дата подачи досье – апрель 2023 г., в рамках мероприятий, посвященных 130-летию основания города (1893-2023 гг.).

Расположенный на плато Ламвьен на высоте 1.500 м над уровнем моря, Далат, популярная туристическая достопримечательность, занимает площадь 394 кв. км и имеет население почти 232.000 человек, принадлежащих к разным этническим группам. Здесь находится культурное пространство гонгов в Центральном нагорье, которое в ноябре 2005 года было признано ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Эта земля также связана со многими известными вьетнамскими музыкантами и певцами, такими как Чинь Конг Шон, Ле Уйен Фыонг, Кхань Ли и Фам Зуй.