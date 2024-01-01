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Далат отмечает 130-летие, получив звание Творческого города ЮНЕСКО области музыки

Далат, очаровательный город, расположенный в провинции Ламдонг на Центральном нагорье, отметил свое 130-летие и получил престижное звание "Творческий город ЮНЕСКО" в категории «музыка» на церемонии, состоявшейся 30 декабря 2023 года. В своем выступлении заместитель премьер-министра Ле Мин Кхай призвал город Далат следовать стратегии развития в соответствии с ориентирами развития региона Центрального нагорья, согласовывая ее как с региональными, так и с провинциальными генеральными планами на период 2021-2030 годов, с перспективой до 2050 года.

Он вновь заявил о решимости превратить Далат в центр южной части Центрального нагорья, сделав его ключевым центром развития района и страны в целом, а также важнейшим связующим звеном с регионом и миром.

Город должен активно участвовать и эффективно использовать свою роль в качестве члена Сети творческих городов ЮНЕСКО, тем самым значительно увеличивая весомый вклад культурной индустрии в местную экономику, сказал заместитель премьер-министра Ле Мин Кхай.

На церемонии представитель ЮНЕСКО во Вьетнаме вручил руководителям города письмо, подтверждающее официальное присоединение Да Лата к Сети творческих городов ЮНЕСКО.

Мероприятие порадовало зрителей эпическим повествованием, рассказанным с помощью музыки, танцев и художественных представлений, а резонансные отзвуки гонгов рассказали о 130-летнем пути становления и развития Далата.

История возникновения Да Лата, некогда девственной земли, населенной этнической группой к'хо лач, восходит к тому моменту, когда исследователь и врач Александр Ерсин открыл его и предложил генерал-губернатору Индокитая построить на плато Ланг Бианг курортный центр Индокитая.

За 130 лет, пережив взлеты и падения, Далат превратился в знаменитый туристический город, который часто называют "городом в лесу, лесом в городе" и "городом Вьетнамского фестиваля цветов".

Город дважды удостаивался похвалы как "Город чистого туризма АСЕАН" и является одним из самых романтичных направлений в Азии. Помимо того, что Далат привлекателен как туристический центр, он также является одним из передовых мест в стране по производству высокотехнологичной сельскохозяйственной продукции.

ИЖВ/ВИА

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