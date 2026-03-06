Даклак решительно усиливает борьбу с ННН-промыслом

Рыбаки в рыбном порту Донгтак (квартал Фуйен, провинция Даклак) готовятся вновь выйти в море после шторма. (Фото: ВИА)

В рамках проведения кампании по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом провинция Даклак сосредоточила усилия на управлении численностью зарегистрированных рыболовных судов, а также на полном пересмотре документов и данных, связанных с добычей, закупкой и переработкой морепродуктов. Работа по борьбе с ННН-промыслом проводится по принципу действия напрямую, а не формально. Особое внимание уделяется проверке, подтверждению и строгому наказанию нарушений, связанных с ННН, с целью совместно со всей страной добиться снятия «жёлтой карточки» Европейской комиссии (ЕК).



В последнее время проверка и контроль рыболовных судов, входящих и выходящих из рыбного порта Донгтак, осуществляются администрацией рыболовных портов провинции Даклак строго и в полном объёме. Суда, возвращающиеся с промысла, сразу после прибытия в порт проходят регистрацию объёма улова и сверку данных с промысловыми журналами. Перед выходом в море суда обязаны выполнить все необходимые процедуры, включая установку системы мониторинга судов (VMS). Кроме того, владелец судна, капитан, механик и все члены экипажа должны иметь полный комплект документов и чётко оформленные списки экипажа.



По словам владельца судна PY-91459 Лыонг Конг Донга (квартал Фуйен), перед выходом на промысел его судно проходит полную проверку со стороны администрации рыбного порта, пограничных подразделений и Управления рыболовства — проверяются документы, экипаж и оборудование. По возвращении он добровольно предоставляет промысловый журнал и сообщает объём улова. Рыбаки понимают, что такие меры направлены на снятие «жёлтой карточки» ННН и повышение стоимости рыбы на рынке.



В настоящее время в провинции Даклак зарегистрировано почти 2 600 рыболовных судов в национальной системе данных. Из них 100% судов, подпадающих под обязательное требование (более 680 судов длиной от 15 метров), уже установили системы мониторинга судов (VMS) в соответствии с нормативами. Провинция также провела проверку, обновление данных и публичное объявление судов, снятых с регистрации, для целей управления и контроля.

Что касается судов, не отвечающих требованиям для ведения промысла, Народным комитетам общин и кварталов поручено вести наблюдение и не допускать их эксплуатации до завершения всех необходимых процедур. С 2024 года по настоящее время почти 650 судов в провинции были сняты с регистрации в установленном порядке.



В рыболовных портах провинции Даклак система прослеживаемости происхождения продукции также считается одним из ключевых элементов борьбы с ННН-промыслом. С 2024 года 100% судов, входящих и выходящих из портов, находятся под контролем; более 700 заходов судов прошли процедуры оформления входа и выхода через электронную систему прослеживаемости (eCDT). Объём выгрузки улова фиксируется и хранится ежедневно. Данные промысловых журналов сопоставляются с маршрутами судов в море через систему VMS. В случае несоответствия данных администрация рыболовных портов провинции не подтверждает происхождение продукции.



Ожидается, что в марте 2026 года инспекционная миссия Европейской комиссии прибудет во Вьетнам для проведения пятой проверки по борьбе с ННН-промыслом. Итоги этой проверки будут иметь решающее значение для решения вопроса о снятии «жёлтой карточки» ННН с вьетнамской рыбной продукции.