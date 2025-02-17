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Даклак повышает экономическую устойчивость для долгосрочного сокращения бедности
В общине Эа Хиу уезда Кронг Пак, одном из самых неблагополучных районов, целевая поддержка дала обнадеживающие результаты. Семья Й Грон Ние, когда-то безземельная и зависящая от временной работы, в 2023 году получила четырех племенных коз. В течение года они увеличили свое стадо, получая доход на образование своих детей и повседневные расходы.
Аналогичным образом, в деревне Р'Лу, где почти все 118 домохозяйств когда-то были отнесены к категории бедных, поддерживаемые правительством программы по животноводству значительно улучшили условия, сократив число обедневших семей всего до четырех.
По словам главы деревни Р'Лу Ай Миена, местные партийные и общественные организации поощряют местные семьи разводить крупный рогатый скот и коз для экономического развития, и жители с энтузиазмом откликнулись на это предложение, что привело к улучшению условий жизни.
Проверенные стратегии борьбы с бедностью
Секретарь партийного комитета общины Эа-Хиу Во Хыу Чут рассказал, что в общине недавно были реализованы инициативы по сокращению бедности, в том числе программы профессионального обучения, льготного кредитования и экспорта рабочей силы. В результате уровень бедности в общине снизился с 33,9% в 2020 году до всего лишь 5,75% к концу 2024 года.
По словам заместителя председателя Народного комитета уезд Кронг Пак Нгуен Тхи Ким Оань, в ходе реализации программы по сокращению бедности на 2021-2025 годы этнические и малообеспеченные домохозяйства получили значительную выгоду. Инициативы по поддержке не только помогают отдельным людям, но и обеспечивают семьи ресурсами для достижения долгосрочной финансовой стабильности.
Местные власти активно мобилизуют жителей на участие в проектах по животноводству и растениеводству, которые пользуются большой поддержкой населения. Наряду с государственной помощью многие домохозяйства вкладывают свой труд и средства в развитие производства и повышение уровня жизни.
Чтобы добиться устойчивого сокращения бедности, уезд Эа Суп реализовал три Национальные целевые программы, а также различные проекты по поддержке средств к существованию, включая предоставление племенного скота, жилья и сельскохозяйственных угодий. Уезд также расширил успешные модели животноводства и растениеводства, чтобы обеспечить стабильные доходы для жителей.
В период 2021-24 годов Даклак инвестировал более 1,158 триллиона донгов (45,7 миллиона долларов США) в 303 проекта по борьбе с бедностью, сосредоточившись на животноводстве и лесоразведении. Благодаря этим усилиям уровень бедности в провинции снизился с 12,79% в 2021 году до 6,38% к концу 2024 года.
Заместитель директора провинциального департамента по труду, инвалидам и социальным вопросам Аюн Х'Хыонг подчеркнул, что эти программы преобразили сельские и горные районы, улучшили инфраструктуру и общий уровень жизни. В перспективе Даклак намерен и дальше расширять эффективные модели, стремясь к тому, чтобы к 2025 году уровень бедности в провинции был ниже 3%, уделяя особое внимание общинам этнических меньшинств.
Благодаря постоянной государственной поддержке, участию общин и стратегиям устойчивого развития Даклак не только сокращает масштабы бедности, но и закладывает основу для долгосрочной экономической устойчивости.