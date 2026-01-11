НОВОСТИ
Даклак оказывает поддержку рыбакам в переходе к новым видам занятости
По состоянию на 5 декабря 2025 года в провинции Даклак насчитывалось 2 556 рыболовных судов, а годовой объем морского вылова составлял около 68 тыс. тонн. Около 2 900 работников нуждаются в профессиональной переориентации, поскольку большинство из них имеют низкий уровень образования, нестабильные доходы и постепенно стареют. В этой связи местные власти поощряют переход к альтернативным видам занятости, таким как морская аквакультура, логистические услуги в сфере рыболовства, переработка морепродуктов, общинный и экологический туризм, торговля, а также работа в прибрежных промышленных зонах.
Общий бюджет проекта оценивается более чем в 727 млрд донгов (27,67 млн долларов США). Он нацелен на перевод 100% судов прибрежного рыболовства (1 273 судна), а также вредоносных траулеров и офшорных судов с жаберными сетями (92 судна) на альтернативные виды деятельности. Ожидается, что проект поможет стабилизировать источники средств к существованию примерно для 3 000 работников и окажет поддержку 5 460 иждивенцам, одновременно способствуя устойчивому восстановлению водных биоресурсов.
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Даклак Нгуен Тхиен Ван, в настоящее время в провинции отсутствуют специализированные меры политики по поддержке профессиональной переориентации рыбаков. В этой связи разработка и реализация проекта призваны провести всесторонний обзор и оценку социально-экономических условий и текущего состояния промысловой деятельности, в частности судов и орудий лова, подлежащих ограничению.
На этой основе проект предложит альтернативные источники средств к существованию для стимулирования смены профессии рыбаками, одновременно предусматривая меры поддержки и механизмы политики, направленные на поощрение активного участия в переходе и снижение нагрузки на водные биоресурсы.
Кроме того, проект нацелен на содействие рыбакам в освоении новых видов занятости, формировании стабильных и устойчивых доходов, повышении эффективности государственного управления в сфере рыбного промысла и охраны ресурсов, защите окружающей среды, а также укреплении социальной стабильности и общественного порядка в прибрежных районах.