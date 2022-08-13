Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Даклак и Ханой продвигают туристические связи

Даклак и Ханой продвигают туристические связи
  Делегация Департамента туризма Ханоя позирует для группового фото во время ознакомительной поездки в Даклак с 10 по 12 августа (Фото: ВИА  

11 августа туристические власти провинции Даклак Центрального нагорья и столицы Ханоя провели конференцию для продвижения и связи своих продуктов.

Выступая на мероприятии, заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма Даклака Нгуен Тхуй Фыонг Хиеу подчеркнула усилия провинции по восстановлению отрасли, обратившись к Ханою за советом, чтобы помочь ее провинции достичь своей цели - принять 905.000 посетителей в этом году.

Даклак является домом для 49 этнических групп, 41 аккредитованной реликвии и культуры гонг - всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь также есть 228 мест для проживания и удобная транспортная система.

Фунг Суан Хан, директор ханойской туристической компании Tien Phong, рекомендовал Даклаку уделять больше внимания повышению качества своих туристических продуктов.

Нгуен Куок Лонг, директор Unitour Hanoi, сказал, что люди из столицы интересуются культурой Центрального нагорья при посещении Даклака, поэтому провинции необходимо разрабатывать продукты, пропитанные культурной самобытностью. Он добавил, что такое развитие требует координации со стороны соответствующих управляющих органов, ассоциаций и предприятий.

Чин Суан Тунг, глава отдела управления поездками в Департаменте туризма Ханоя, отметил, что Даклак может похвастаться потенциалом для туристов, желающих познакомиться с культурой и пейзажами, осмотреть достопримечательности и провести исследования.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top