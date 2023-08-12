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Даклак: Домашние слоны наслаждаются шведским столом в честь Всемирного дня слона

12 августа в рамках мероприятия, приуроченного к Всемирному дню слона, Центр по сохранению слонов, спасению диких животных и управлению охраной лесов провинции Даклак организовал шведский стол для стада домашних слонов в уезде Лак провинции Центральное нагорье. 12 августа в рамках мероприятия, приуроченного к Всемирному дню слона, Центр по сохранению слонов, спасению диких животных и управлению охраной лесов провинции Даклак организовал шведский стол для стада домашних слонов в уезде Лак провинции Центральное нагорье.

Ежегодное мероприятие, направленное на привлечение внимания общественности к вопросам защиты и охраны животных, включало в себя интерактивные мероприятия между погонщиками и посетителями.

Руководитель центра Чан Суан Фыок рассказал, что в настоящее время в Даклаке содержится 36 домашних слонов, 14 из которых находятся в Лаке, а остальные - в уезде Буондон. В связи с таким ограниченным количеством слонов их размножение становится затруднительным, что создает проблемы для сохранения и развития вида.

По его словам, центр тесно сотрудничает с организациями и махаутами для обеспечения надлежащего ухода и благополучия слонов.

Празднование Всемирного дня слона 12 августа также дает возможность местным жителям и туристам повысить свою осведомленность о сохранении слонов и совместно работать над созданием моделей туризма, дружественных слонам, чтобы обеспечить благополучие животных и помочь сохранить популяцию домашних слонов в Даклаке.

Согласно статистике, количество домашних слонов в Даклаке со временем значительно сократилось. Начиная примерно с 502 особей в начале 1980-х годов, численность популяции сократилась всего до 36 по состоянию на 2023 год.

ИЖВ/ВИА

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