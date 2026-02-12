Даклак должен утвердить роль узлового центра, соединяющего Тэйнгуен с Южно-Центральным побережьем

Генеральный секретарь То Лам выступает и поздравляет с наступающим Новым годом партийную организацию, власти и Народ провинции Даклак по случаю подготовки к встрече Нового года Бинь Нго. (Фото: ВИА

В ознаменование успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и в преддверии встречи Нового года Бинь Нго 2026 года во второй половине дня 11 февраля Генеральный секретарь То Лам и рабочая делегация Центрального комитета посетили с рабочим визитом и поздравили с наступающим Новым годом партийную организацию, власти и народ провинции Даклак; мероприятие транслировалось в онлайн-формате на 102 пункта подключения на уровне общин и кварталов провинции.



Докладывая о выполнении задач провинции, товарищ Лыонг Нгуен Минь Чиет, Член ЦК КПВ, секретарь провинциального партийного комитета Даклак отметил, что в 2025 году, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, особенно серьёзное воздействие тайфунов и масштабных наводнений в конце года, провинция Даклак приложила значительные усилия для преодоления последствий и достигла позитивных результатов во многих сферах.



Масштабы экономики продолжили демонстрировать устойчивую динамику роста; среднедушевой доход, по оценкам, достиг 80,6 млн донгов на человека. Общие поступления в государственный бюджет на территории провинции превысили показатели, доведённые Центральным уровнем. Производство в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в целом сохраняло стабильность; высокодоходные технические культуры способствовали росту доходов населения и предприятий и стимулировали развитие сельского хозяйства провинции. Политика социальной защиты, забота о лицах, имеющих заслуги перед Родиной, и меры по сокращению бедности реализовывались своевременно и эффективно.



Выступая перед партийной организацией, властями и народом провинции Даклак, Генеральный секретарь То Лам отметил, что достигнутые в 2025 году результаты свидетельствуют о стойкости, значительных усилиях и высокой ответственности партийной организации, властей и народа провинции; выразил уверенность, что земля с богатыми революционными традициями, глубокой культурой и сплочённым сообществом народностей вступает в 2026 год с высоким настроем и решимостью успешно реализовать задачи нового срока полномочий.



Генеральный секретарь подчеркнул, что в предстоящий период провинция должна обеспечить мощное развитие как по количественным, так и по качественным показателям, добиться реальных и чётких преобразований; превратить установки и ориентиры Резолюции XIV съезда Партии в практические действия, обеспечив конкретные и измеримые результаты уже с начала срока.



Он особо отметил необходимость коренного обновления мышления в сфере развития — перехода от управления территорией к формированию стратегического пространства развития. Даклак должен утвердить роль узлового центра, соединяющего Тэйнгуен с Южно-Центральным побережьем, приграничными районами и национальными экономическими коридорами; все планы и крупные проекты должны рассматриваться в контексте регионального и национального развития, преодолевая узковедомственный и локальный подход. На этой основе следует реорганизовать пространство развития по оси "высокогорье - побережье - граница", опираясь на стратегическую инфраструктуру как на ключевую опору. Транспортная инфраструктура, логистика, энергетика и цифровая инфраструктура должны стать инструментом организации экономических потоков, цепочек добавленной стоимости и системы обороны и безопасности, формируя новые полюса роста и пояса развития провинции.

Генеральный секретарь То Лам дарит бюст Дядюшки Хо партийной организации, властям и Народу провинции Даклак. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь потребовал сформировать новую модель роста, ориентированную на быстрый, но качественный, устойчивый и глубинный рост на основе реорганизации потоков развития. Провинция должна решительно перейти от модели, основанной на эксплуатации природных ресурсов и сырьевом сельском хозяйстве, к повышению уровня цепочек добавленной стоимости, сделав перерабатывающую промышленность, возобновляемую энергетику, морскую экономику, высококачественный туризм и цифровую экономику ключевыми драйверами. Новая модель роста должна базироваться прежде всего на повышении производительности, инновациях и качестве институтов через интеграцию потоков ресурсов, труда, знаний и рынков. Развитие должно быть тесно связано с охраной лесов, экологической среды и устойчивыми источниками средств к существованию представителей этнических меньшинств; при этом население, предприятия и местные сообщества должны выступать как активными участниками, так и непосредственными бенефициарами роста.



Провинции необходимо уделить особое внимание устранению институциональных узких мест, прежде всего в сфере земель сельскохозяйственных и лесных хозяйств, а также реальному улучшению деловой среды, что является не только экономической задачей, но и вопросом политико-социальной стабильности и укрепления доверия народа. Следует активно провести пересмотр, классификацию и предложить системные механизмы решения; тесно координировать действия с Центральным уровнем; не уклоняться и не затягивать процессы; снизить издержки соблюдения требований, улучшить доступ предприятий к земле, капиталу, инфраструктуре и государственным услугам; оценивать инвестиционный климат по фактическим показателям затрат, времени и удобства, тем самым высвобождая общественные ресурсы и создавая устойчивые стимулы роста.



Генеральный секретарь особо подчеркнул необходимость активного развития частного сектора экономики как одного из важнейших двигателей роста, сосредоточив внимание на реальном снижении издержек ведения бизнеса и формировании прозрачной, стабильной и предсказуемой инвестиционной среды.



Провинции следует сосредоточиться на развитии трудовых ресурсов и повышении качества человеческого потенциала Даклак, рассматривая это как долгосрочную основу и решающий фактор развития на новом этапе. Экономическое развитие должно идти параллельно с инвестициями в образование, профессиональную подготовку, повышение квалификации работников, особенно молодёжи, представителей этнических меньшинств и сельских районов, обеспечивая инклюзивное и устойчивое развитие. Наряду с этим необходимо поставить науку и технологии, цифровую трансформацию и инновации в центр стратегии развития трудовых ресурсов.



Повышение уровня жизни и счастья населения должно находиться в центре всех решений в сфере развития; необходимо обеспечивать инклюзивность, устойчивость и сохранение уникальной культурной идентичности провинции. Все цели роста и инвестиционные проекты должны оцениваться по степени улучшения материального и духовного благополучия и безопасности граждан, прежде всего представителей этнических меньшинств, жителей отдалённых и труднодоступных районов, а также территорий, подверженных стихийным бедствиям и изменениям климата. Экономическое развитие должно быть неразрывно связано с охраной окружающей среды, сохранением лесов, водных ресурсов и жизненного пространства сообществ; недопустимо жертвовать экологией и устойчивыми источниками средств к существованию ради краткосрочного роста. Одновременно необходимо рассматривать культуру Тэйнгуен и морскую культуру как бесценный актив и внутренний ресурс развития, подлежащий сохранению, бережному использованию и выборочному продвижению, создавая условия для её полноценного функционирования в современной жизни и вклада в социально-экономическое развитие и укрепление всенародного единства.



Даклак является стратегической территорией с обширным пространством, протяжённой границей, важной морской зоной и многообразной демографической структурой. Генеральный секретарь подчеркнул, что любая стратегия социально-экономического развития должна быть неразрывно связана с защитой суверенитета, обеспечением безопасности границы, морской безопасности, межэтнической и религиозной безопасности; необходимо заблаговременно предотвращать сложные факторы, не допуская пассивности и внезапности; органично сочетать экономическое развитие с укреплением обороны и безопасности в каждом проекте и на каждой территории, особенно в приграничных районах, местах проживания представителей этнических меньшинств и чувствительных зонах. При этом провинции следует уделять особое внимание формированию позицию народных сердец, заботе о жизни, средствах к существованию и доверии народа, рассматривая социальную стабильность как необходимое условие и "взлётную полосу" для быстрого и устойчивого развития провинции.