Báo Ảnh Việt Nam

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Давайте сиять и в полной мере наслаждаться прекрасными моментами во Вьетнаме "

В видеоклипе продолжительностью 1 минута 11 секунд показаны самые популярные туристические направления во Вьетнаме.
  Иллюстрация  

Последний видеоклип под названием «Давайте сиять и в полной мере наслаждаться прекрасными моментами во Вьетнаме», созданный в рамках вьетнамской медиапрограммы «Переходим к любви», был официально размещен на YouTube-канале Главного туристического управления Вьетнама. Это коммуникационный продукт, созданный Туристическим информационным центром при поддержке Vinpearl и Google в поддержку 31-х спортивных игр ЮВА, проходящих во Вьетнаме. Видеоклип представляет собой приглашение, сделанное в адрес спортсменов, болельщиков и туристов со всех концов мира приехать во Вьетнам для участия в 31-х играх Юго-Восточной Азии, чтобы насладиться в полной мере прекрасными моментами в нашей стране.

В видеоклипе продолжительностью 1 минута 11 секунд показаны самые популярные туристические направления во Вьетнаме.


VOV/VNA

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