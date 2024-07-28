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Гeнеральный план дельты Меконга постепенно меняет мышление о продовольственной безопасности
Выступая на конференции Координационного совета дельты Меконга, проведенная 1 июля в Камау, заместитель министра Планирования и инвестиций Чан Зю Донг заявил, что премьер-министр опубликовал текущий генеральный план в решении № 816/QĐ -ТТg от 7 июля 2023 года – это основа для реализации министерствами, органами и населенными пунктами важных программ и проектов региона в плановый период. «Генеральный план дельты Меконга ориентирован на постепенное изменение мышления о продовольственной безопасности, от развития сельского хозяйства, основанного на выращивании риса, к модели «морепродукты -фрукты-рис» для увеличения ценности и повышения эффективности производства», - подчеркнул заместитель министра Чан Зю Донг.
После рассмотрения, кроме политик, которые могут быть применена в целом к другим регионам, Министерство Планирования и инвестиций предложило ряд политик, конкретно применимых к региону дельты Меконга, в том числе: механизмы, политики в области чистой воды и бытовой воды для жителей; поддержка трудных районов с ограниченными источниками чистой воды; механизм поддержки исследований и инвестиций в крупномасштабные системы водохранилищ (около 30 га/водохранилище) для хранения резервных источников пресной воды.
Кроме того, правительству необходимо разработать политику развития сельского, лесного и рыбного хозяйства, включая специальные льготы крестьянам для стабилизации основных районов производства продуктов питания в стране; политика временного хранения риса для поддержки крестьян в объединении производственных цепочек, повышении качества и добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции; конкретная политика по привлечению инвестиций для преодоления береговой речной и морской эрозии, ограничения воздействия изменения климата, защиты и развития лесов, а также обеспечение жизнью жителей прибрежной зоны...
По сути, социально-экономика постепенно стабильно развивается в более устойчивом направлении; Дельта Меконга подтвердила свою позицию ведущего центра страны по производству и экспорту риса, морепродуктов и фруктов, способствуя обеспечению продовольственной безопасности; Работа по региональной координации и связям постепенно становится более ритмичной и эффективной.
Благодаря этому темпы роста ВРВП в 2023 году достиг 6,37%, заняв 2-е место из 6 экономических регионов; почти в 1,3 раза выше, чем в среднем по стране; ВРВП на душу населения в 2023 году достиг 72,32 млн. донгов на человека, что на 10,1% больше, чем в 2022 году (65,69 млн донгов на человека).
Однако, помимо достигнутых выше результатов, еще существуют некоторые ограничения и трудности в региональной координации и развитии, а именно: ограничение в кооперационной связи, не углубились, не сформированы отраслевые производственно-сервисные кластеры; Межрегиональная транспортная инфраструктура и региональная экономическая и техническая инфраструктура развивались не синхронно. Способность привления инвестиционных ресурсов низкая, медленное улучшение качества человеческих ресурсов и не соответствует требованиям.
Причина вышеуказанных трудностей в том, что предлагаемые задачи и решения носят долгосрочный характер, реализуются до 2030 года с видением до 2045 года; в то же время ресурсы для реализации политики в значительной степени зависят от центрального бюджета, хотя этот источник капитала по-прежнему затруднен. Процесс инвестирования в инфраструктуру и повышения эффективности требует времени и определенной «задержки».